Monday local basketball fixtures & results

Kerry Airport Div 1 Women Cup:

St Marys 67, St Pauls 47, ;

Kerry Airport Div 1 Men Cup:

St Marys 69, KCYMS 47, ;

Kerry Airport Div2 Men Plate:

St Marys 1 36, Cahersiveen 55, ;

Kerry Airport Div3 Men Plate:

Tralee Titans 44, Glenbeigh Falcons 51, ;

Kerry Airport Div3 Ladies Plate:

TK Bobcats 68, Ballybunion Wildcats 37, ;

Kerry Airport U18 Boys Div 2:

Glenbeigh Falcons 72, St Annes 57, ;

Kerry Airport U18 Boys Div 3:

TK Vixens 76, St Annes 42, ;

Kerry Airport U18 Girls Div3 Plate:

St Colmans Sparks 31, TK Vixens 77, ;

Kerry Airport U18 Girls Div 1:

TK Bobcats 49, Tralee Magic 54, ;

Kerry Airport U18 Girls Div 2:

Cahersiveen 20, Kenmare Kestrels B 0, ;

Kerry Airport U16 Boys Div 2:

TK Bobcats 71, St Annes 40, ;

Kerry Airport U16 Boys Div 3:

TK Vixens 20, Glenbeigh Falcons 0, ;

Kerry Airport U16 Girls Cup:

Tralee Magic 34, Glenbeigh Falcons 39, ;

Kerry Airport U16 Girls Div2 Plate:

Cahersiveen 59, Ballybunion Wildcats 52, ;

Kerry Airport U 16 Girls Div 2:

St Colmans 51, St Brendans White 29, ;

Kerry Airport U16 Girls Div 3 Group 1:

St Pauls A 51, Kenmare Kestrels 23, ;

Kerry Airport U16 Girls Div 3 Group 2:

TK Vixens 47, Ballybunion Wildcats 46, ;

St Pauls B 15, TK Bobcats 70, ;

Kerry Airport U 14 Boys Div 2:

KCYMS 19, St Brendans White 33, ;

Kerry Airport U 12 Boys Div 3:

KCYMS 23, St Pauls c 40, ;

Kerry Airport U 12 Girls Div 1:

St Pauls 16, St Josephs cyclones 46, ;

Kerry Airport U 12 Girls Div 2:

KCYMS Blue 38, Ballybunion Wildcats 37, ;

TK Vixens 10, St Colmans Sparks 24, ;

Monday 06th March 2023

Kerry Airport U18 Boys Div 3:

TK Vixens v TK Cougars, at Athea Community Centre, 7:55pm ;

Kerry Airport U18 Girls Div3 Plate:

St Annes v TK Chorca Dhuibhne, at Farranfore Community Centre, 7:00pm ;

Kerry Airport U16 Girls Div2 Plate:

Gneeveguilla v St Brendans Green, at Rathmore Sec School Gym, 7:00pm ;

Kerry Airport U14 Girls Div2 Plate:

Gneeveguilla v Rathmore Ravens , at Rathmore Sec School Gym, 8:15pm ;

Kerry Airport U 14 Girls Div 1:

St Marys Red v St Marys , at Castleisland Community Centre, 5:50pm ;

Kerry Airport U 14 Girls Div 2:

Ballybunion Wildcats v St Marys Black, at Ballybunion Community Centre, 6:30pm ;

Kerry Airport U13 Girls Cup:

Kenmare Kestrels v St Brendans , at Pobalscoil Inbhear Sceine, 6:00pm ;

Kerry Airport U13 Girls :

TK Cougars v St Annes , at Presentation Gym Killarney, 7:00pm ;

Kerry Airport U11 Girls :

St Pauls v TK Cougars, at Killarney Sports & Leisure Center, 6:00pm ;