Listowel Races day 2 review

Winners today

1.35 no 5 Rush Queen 15/2

2.05 no 8 Sweetest Rose 13/8f

2.37 no 3 Not Just Yet 12/1

3.07 no 15 All In Peder 13/2

3.37 no 4 Narmar 15/8

4.07 no 3 Dutch Glory 11/2

4.37 no 1 Arch Enemy 28/1

5.07 no 1 Taipan 8/11f