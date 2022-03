League Final spot the aim for Kerry today; Kingdom reveal team

A place in the Allianz Hurling League Division 2A Final is the aim for Kerry today.

The Kingdom, already assured of at least a semi-final spot, are away to fellow promotion hopefuls Down at 2 in Ballycran.

Kerry team:

1 (GK) Martin Stackpoole Mairtin de Stacapul Leac Sna

2 Conor O’Keeffe Conchuir Ó Caoimh Leac Sna

3 Eric Leen Eric Ó Laighin Naomh Breandanaigh

4 Fionan MacKessy Fionan Ó Macasa Naomh Breandánaigh

5 Flor McCarthy Flaithri MacCarthaigh Cill Mhaoile

6 Michael Leane Micheal Ó Laighin Baile Uí Thaidhg

7 Colin Walsh Colin Breathnach Baile Uí Thaidhg

8 Daniel Collins Donal Ó Coileain Cill Mhaoile

9 Mikey Boyle Micheal Ó Baoil Baile Dubh

10 Shane Nolan Sean Ó Nuallain Na Niallaigh Crotta

11 Shane Conway Sean Ó Conbhui Leac Sna

12 Colum Harty Colum Ó hArtaigh An Tochar

13 Paudie O’Connor Padraig Ó Conchuir Cill Mhaoile

14 Paudie Ahern Padraig Ó hEathirn Cill Ide

15 Padraig Boyle Padraig Ó Baoill Baile Dubh

Subs:

16 (GK) Louis Dee Louis Ó Diaghaidh Mungairit

17 Sean Weir Sean Mac an Mhaoir Na Niallaigh Crotta

18 Morgan Madden Murcha Ó Madáin Na Pairnealaigh Thrá Lí

19 Fionan O’Sullivan Fionan Ó Suilleabhain An Neidin

20 Eoin Ross Eoin Rosach Baile Dubh

21 Niall Mulcahy Niall Ó Maolchathaigh Mungairit

22 Gavin Dooley Gavin Ó Dulaoich An Tochar

23 Mark Heffernan Marc Ó hIfearnain Dr Crocaigh

24 Darragh Slattery Darragh Ó Slattara Baile Dubh

25 Brian Lonergan Briain Ó Longargain Na Pairnealaigh Thrá Lí

26 Maurice O’Connor Muiris Ó Conchúir Cill Mhaoile