Kingdom side named for Tipp clash

There’s a home tie for Kerry tomorrow to open their Lidl Ladies National Football League Division 2 season.

They take on Tipperary from 2 at Fitzgerald Stadium, Killarney.

Teams:

Kerry

1. Ciara Butler - Castlegregory

2. Ciara O’Brien – Laune Rangers

3. Kayleigh Cronin – Dr. Crokes

4. Julie O’Sullivan - ISG

5. Aishling O’Connell – Eire Og (Cork)

6. Emma Costello - Firies

7. Ciara Murphy – MKL Gaels

8. Mary O’Connell – Na Gaeil

9. Anna Galvin (C) – Southern Gaels

10. Niamh Carmody – Finuge/St. Senans

11. Caoimhe Evans – MKL Gaels

12. Niamh Ní Chonchúir – Corca Dhuibhne

13. Katie Brosnan - Firies

14. Rachel Dwyer – Southern Gaels

15. Louise Ní Mhuircheartaigh (VC) – Corca Dhuibhne

16. Mary Ellen Bolger – Southern Gaels

17. Megan O’Connell – Southern Gaels

18. Anna Clifford - Fossa

19. Keri Ann Hanrahan – Killarney Legion

20. Meadhbh Johnston – Laune Rangers

21. Aoife Dillane – Austin Stacks

22. Kate Stack – Dr. Crokes

23. Laoise Coughlan - Rathmore

24. Ciara McCarthy – Abbeydourney

25. Anna Murphy – John Mitchels

26. Danielle O’Leary - Rathmore

27. Clόdagh O’Connor – Eire Og (Cork)

28. Elizabeth Mohan – Killarney Legion

29. Erica McGlynn - Fossa

30. Emer Riordan - Firies

Tipperary

1. Lauren Fitzpatrick – Ballymacarbry

2. Ellen Moore – Moyne Templetuohy

3. Laura Morrissey – Brian Borus

4. Emma Cronin – Moyle Rovers

5. Sarah English - Ardfinnan

6. Anna Rose Kennedy - Aherlow

7. Carrie Davey - Fethard

8. Caitlin Kennedy - Aherlow

9. Elaine Kelly - Cappawhite

10. Maureen Murphy – Brian Barus

11. Marie Creedon – Thurles Sarsfields

12. Cliona O’Dwyer – Brian Borus

13. Maria Curley - Templemore

14. Emma Morrissey - Aherlow

15. Angela McGuigan - Eadestown

16. Rachel Sweeney – Holycross Ballycahill

17. Niamh Martin – Sliabh na mBan

18. Neassa Towey - Templemore

19. Clara English - Ardfinnan

20. Anna Carey – Clonmel Commericals

21. Casey Hennessy – Boherlahan Dualla

22. Niamh Mackey – Clonmel Commericals

23. Laura Dillion - Ardfinnan

24. Niamh Hayes - Fethard

25. Nicole Shelly - Mullinhahone

26. Aoibhe O’Shea - Mullinhahone

27. Aine Delaney - Templemore

28. Lucy Spillane - Fethard

29. Jean Kelly – Cappawhite