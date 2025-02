Kingdom open at Kildare this lunchtime

Allianz Hurling League Division 2 begins for Kerry this lunchtime.

They’re away to Kildare in Newbridge from 1 o’clock.

Kerry team:

Name – First & Surname Club Name

1 Louis Dee Louis Ó Diaghaidh Liam Uí Mhaoilíosa

2 Kyle O’Connor Kyle Ó Conchúir Baile Dubh

3 Dara Kearney Dara Ó Cearnaigh Baile Uí Thaidhg

4 Daithí Griffin Dáithí Ó Grifín Naomh Breandánaigh

5 Darragh Shanahan Darragh Ó Seanacháin Leac Sna

6 Ronan Walsh Rónán Breathnach Cill Mhaoile

7 Ronan Donovan Ronán Ó Donnabháin Mainistir Ó d Tórna

8 Killian Hayes Cillian Ó hAodha Cill Mocheallóg

9 Rory Mahony Ruairi Ó Mathuna Na Niallaigh Crotta

10 Jack Sheehan Jeaic Ó Siócháin Mainistir Ó d Tórna

11 Adam Segal Adam Segal Baile Dubh

12 Tom Doyle Tomás Ó Dúill Dr Crócaigh

13 Oisín Maunsell Oisín Móinséil Mainistir Ó d Tórna

14 Shane Nolan Seán Ó Nualláin Na Niallaigh Crotta

15 Shane Conway Seán Ó Conbhuí Leac Sna

Subs:

16 (GK) Conor Bohane Conchúr Ó Buacháin Mainistir Ó d Tórna

17 Seanie McGrath Seán Mac Craith Na Niallaigh Crotta

18 Seanie Brosnan Seán Ó Brosnacháin Naomh Breandánaigh

19 Niall Mulcahy Niall Ó Maolchathaigh Mungairit

20 Jeremy McKenna Diarmaid Mac Cionaoith Leac Sna

21 Thomas Casey Tomás Ó Casthasaigh An Tóchar

22 Stephen Egan Stiofán Mac Aogáin Mainistir Ó d Tórna

23 Conor O’Keeffe Conchúr Ó Caoimh Leac Sna

24 Seamie Foran Seamie Ó Fuaráin Baile Ui Thaidhg

25 Darragh Conway Darragh Ó Conbhuí Leac Sna

26 Dylan Moriarty Dylan Ó Muircheartaigh Baile Dubh

Kildare team:

At 2 in the Division Derry host Down.

Sevens months on from defeat in the All-Ireland semi-final, the Limerick hurlers make their intercounty bow this evening.

They travel to Cork, the side that ended their five-in-a-row dreams, in Division 1A of the National League.

It's a 7:30 throw-in at P�irc U� Chaoimh.