Kingdom name team for McGrath Cup outing

The Kerry team to play Clare tomorrow in the McGrath Cup Munster football competition shows 6 changes from the midweek defeat to Cork.

In come Tom O’Sullivan, Mike Breen, Jack Barry, Dara Moynihan Micheál Burns and Eddie Horan.

Out go Darragh Roche, Jack O’Shea, Cian Gammell, Barry O’Sullivan, Barry Mahony and Ruairí Murphy.

Kerry:

1 (GK) Shane Murphy Sean Ó Murchú Dr Crócaigh

2 Dylan Casey Dylan Ó Cathasaigh Áibhistín de Staic

3 Jason Foley Jason Ó Foghlú Baile Uí Donnachú

4 Tom O’Sullivan Tomas Ó Súilleabháin Daingean Uí Chúis

5 Mike Breen Micheál Ó Braoin Lios an Phúca

6 Tadhg Morley Tadhg Ó Muraile Teampall Nua

7 James McCarthy Seamus Mac Carthaigh An Neidín

8 Diarmuid O’Connor Diarmuid Ó Conchúir Na Gaeil

9 Jack Barry Jeaic de Barra Na Gaeil

10 Dara Moynihan Dara Ó Muineacháin Spa Cill Airne

11 Micheál Burns Micheál Ó Braoin Dr Crócaigh

12 Adrian Spillane Adrian Ó Spealáin Templenoe

13 Tony Brosnan Antóin Ó Brosnacháin Dr Crócaigh

14 Eddie Horan Eamann Ó hÓrain Scairteach an Ghlinne

15 Killian Spillane Cillian Ó Spealáin Teampall Nua

16 (GK) Devon Burns Devon Ó Braoin Na Gaeil

17 Darragh Roche Dara Ó Róiste Gleann Fleisce

18 Jack O’Shea Jeaic Ó Sé Áibhistín de Staic

19 Cian Gammell Cian Ó Gamail Cill Airne an Léigúin

20 Dan O’Donoghue Donal Ó Donnchú Spa Cill Airne

21 Stefan Okunbor Stefan Okunbor Na Gaeil

22 Greg Horan Greagoir Ó hÓrain Áibhistín de Staic

23 Donal O Sullivan Donal Ó Súilleabháin Cill Gharbháin

24 Barry O’Sullivan Barra Ó Súilleabháin Daingean Uí Chúis

25 Barry Mahony Barra Mathúna Naomh Seanáin

26 Ruairí Murphy Ruairí Ó Murchú Lios A’Troí

27 Dylan Geaney Dylan Ó Géibheannaigh Daingean Uí Chúis

28 Ronan Buckley Ronan Ó Buachalla Lios A’Troí

29 Pa Warren Pádraig Warren Gníomh Go Leith