Kingdom home to All-Ireland champions this evening

Round 6 of the Allianz Football League has Kerry home to Armagh this evening.

Going into this clash Kerry are 6th of the 8 teams in Division 1, on 4 points.

Armagh are in 4th, a single point better off that the Kingdom.

Austin Stack Park in Tralee is the venue at 5.30.

Kerry team

Name – First & Surname Club Name

1 Shane Ryan Seán Ó Riain Rath Mhór

2 Paul Murphy Pól Ó Murchú Rath Mhór

3 Jason Foley Jason Ó Foghlú Baile Uí Donnachú

4 Dylan Casey Dylan Ó Cathasaigh Aibhistín de Staic

5 Gavin White Gabhin de Faoite Dr Crócaigh

6 Mike Breen Micheál Ó Braoin Lios an Phúca

7 Brian Ó Beaglaoich Brian Ó Beaglaoich An Ghaeltacht

8 Diarmuid O’Connor Diarmuid Ó Conchúir Na Gaeil

9 Joe O’Connor Seosamh Ó Conchúir Aibhistín de Staic

10 Micheál Burns Micheál Ó Broin Dr Crócaigh

11 Paudie Clifford Pádraig Ó Clúmháin An Fhosadh

12 Darragh Lyne Darragh Ó Laighin An Léigúin, Cill Airne

13 David Clifford Daithí Ó Clúmháin An Fhosadh

14 Paul Geaney Pól Ó Géibheannaigh Daingean Uí Chúis

15 Dylan Geaney Dylan Ó Géibheannaigh Daingean Uí Chúis

Subs:

Shane Murphy Seán Ó Murchú Dr Crócaigh

Conor Geaney Conchúir Ó Géibheannaigh Daingean Uí Chúis

Graham O’Sullivan Graeme Ó Súilleabháin Piarsaigh na Dromoda

Tadhg Morley Tadhg Ó Muraile Teampall Nua

Barry Dan O’Sullivan Barra Ó Súilleabháin Daingean Uí Chúis

Damien Bourke Damien de Búrca Na Gaeil

Tony Brosnan Antóin Ó Brosnacháin Dr Crócaigh

Ruairí Murphy Ruairí Ó Murchú Lios A’Troí

Killian Spillane Cillian Ó Spealáin Teampall Nua

Seán O’Brien Seán Ó Briain Lios An Phúca

Armin Heinrich Armin Heinrich Aibhistín de Staic

Cathal Ó Beaglaoich Cathal Ó Beaglaoich An Ghaeltacht

Mark O’Shea Marc Ó Sé Dr Crokes

Galway travel east to take on Dublin at HQ from half-past-7.

In Division 2 Westmeath go in search of their first win as they travel to Newry to take on Down at 6.

Kilkenny will look to return to winning ways when they welcome Limerick to UPMC Nowlan Park for their re-fixed Allianz National Hurling Division 1-A clash.

The Cats were defeated at home by Tipperary last Sunday by 9 points.

Throw-in is at 3-30.

In Division 1-B, Laois play Carlow in Portlaoise at 1-45.