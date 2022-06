Kingdom chase Croke Park success

Having lost the two previous deciders Kerry today attempt to go one better in the Joe McDonagh Cup.

The 2022 final in Croke Park sees the Kingdom face off against Antrim from 4.30.

Daniel Collins returns to the Kerry line-up in the only change from the previous outing, with Niall Mulcahy dropping to the bench.

Advertisement

Kerry team

1 Louis Dee Louis Ó Diaghaidh Mungairit

2 Conor O’Keeffe Conchuir Ó Caoimh Leac Sna

3 Eoin Ross Eoin Rosach Baile Dubh

4 Eric Leen Eric Ó Laighin Naomh Breandanaigh

5 Sean Weir Sean Mac an Mhaoir Na Niallaigh Crotta

6 Fionan MacKessy Fionan Ó Macasa Naomh Breandánaigh

7 Mikey Boyle Micheal Ó Baoil Baile Dubh

8 Michael Leane Micheal Ó Laighin Baile Uí Thaidhg

9 Podge Boyle Padraig Ó Baoill Baile Dubh

10 Colin Walsh Colin Breathnach Baile Uí Thaidhg

11 Colum Harty Colum Ó hArtaigh An Tochar

12 Paudie O’Connor Padraig Ó Conchuir Cill Mhaoile

13 Gavin Dooley Gavin Ó Dulaoich An Tochar

14 Daniel Collins Donal Ó Coileain Cill Mhaoile

15 Shane Conway Sean Ó Conbhui Leac Sna

subs

16 (GK) Martin Stackpoole Mairtin de Stacapul Leac Sna

17 Morgan Madden Murcha Ó Madáin Na Pairnealaigh Thrá Lí

18 Tadhg Brick Tadgh Ó Broic Na Pairnealaigh Thrá Lí

19 Maurice O’Connor Muiris Ó Conchúir Cill Mhaoile

20 Jordan Conway Jordan Ó Conbhui Na Niallaigh Crotta

21 Niall Mulcahy Niall Ó Maolchathaigh Mungairit

22 Fionan O’Sullivan Fionan Ó Suilleabhain An Neidin

23 Brian Lonergan Briain Ó Lonargain Na Pairnealaigh Thrá Lí

24 Mark Heffernan Marc Ó hIfearnain Dr Crocaigh

25 Cillian Trant Cillian Treant Na Niallaigh Crotta

26 Luke Barrett Luke Baireaid Na Pairnealaigh Thrá Lí