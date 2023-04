Kingdom against Rebels tonight for Provincial honours

The EirGrid Munster Under 20 Football Championship final tonight pits Kerry against Cork.

The Kingdom go into the 7.30 decider at Pairc Ui Chaoimh as defending champions.

Kerry:

1 Kieran Mackessy

2 Cian O’Donoghue

3 Andrew Moynihan

4 Joey Nagle

5 Killian O Sullivan

6 Armin Heinrich

7 Paudie O Leary

8 Killian Burke

9 Caolán O’Connell

10 Thomas O’Donnell

11 Cian McMahon

12 Keith Evans

13 Jack Clifford

14 William Shine

15 Aaron O Shea

16 (GK) Michael Tansley

17 Dara O’Callaghan

18 Cian Lynch

19 Luke Crowley

20 Adam Segal

21 Cian Foley

22 Rob Stack

23 Mark Casey

24 Dylan Roche

Cork

1. Callum Dungan (Carrigaline)

2. Dan Twomey (Ballinascarthy)

3. Jacob O’Driscoll (Valley Rovers) Captain

4. Darragh Murray (Glanmire)

5. Thomas O’Mahony (Castlehaven)

6. Tommy Walsh (Kanturk)

7. Sean Brady (Ballygarvan)

8. Eoghan Nash (Douglas)

9. Sean Dore (Ballincollig)

10. Olan Corcoran (St Mary’s)

11. Liam O’Connell (Ballincollig)

12. Richard O’Sullivan (Newcestown)

13. Peadar O’Rourke (Carbery Rangers)

14. Hugh O’Connor (Newmarket)

15. Tom Cunningham (Kilshannig)

16. Mikey O’Connell (St Michael’s)

17. Mikey Quirke (Ballinora)

18. Fionn Crowley (St Finbarr’s)

19. Chris Kenneally (Clonakilty)

20. Eoin de Burca (St Michael’s)

21. Paddy O’Driscoll (Gabriel Rangers)

22. Niall Kelly (Newcestown)

23. Mike McSweeney (Knocknagree)

24. Ross Corkery (Nemo Rangers)

