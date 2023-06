Killarney Athletic 7 A Side results

Killarney Athletic A.F.C. 7 A Side Results, sponsored by Killarney/Kenmare/Caherciveen Credit Union

Senior Mackey’s Crew 2 Tricel Fortis Fox’s 3

Senior Barley Athletic 1 Romelo wasn’t built in a day 2

Senior Jack C’s Ultras 1 Dennehy’s Ramblers 0

Senior James and SOD FC 0 We’re only 16 FC 2

Senior Jeanbuk VII 0 Mackey’s Crew 1

Senior Romelo wasn’t built in a day 1 Tricel Fortis Fox’s 1

Senior Jimmy’s 7’s 1 Jack C’s Ultras 0

Senior We’re only 16 FC 0 Dennehy’s Ramblers 5

Ladies Nora’s Ballbreakers 2 Gerry’s 0

Over 35 Red Chair Recruitment 5 Expected Tolouse 1

Ladies The Best of the West 2 Tricel Maxus Ladies 0

Senior Daly’s SuperValu 1 Boru Barbers 7