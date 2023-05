Kerry unchanged against Mayo

The Kerry team for the opening game of the Sam Maguire Cup is unchanged from the Munster final victory.

The side to host Mayo tomorrow is:

1 Shane Ryan

2 Dylan Casey

3 Jason Foley

4 Tom O’Sullivan

5 Graham O’Sullivan

6 Tadhg Morley

7 Gavin White

8 Diarmuid O’Connor

9 Jack Barry

10 Dara Moynihan

11 Seán O’Shea

12 Paudie Clifford

13 Tony Brosnan

14 David Clifford

15 Paul Geaney

Subs:

16 Shane Murphy

17 Brian Ó Beaglaoich

18 Adrian Spillane

19 Barry Dan O’Sullivan

20 Ruairi Murphy

21 Paul Murphy

22 Micheál Burns

23 Mike Breen

24 Stephen O’Brien

25 Donal O’Sullivan

26 Ronan Buckley