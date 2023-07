Kerry unchanged

Kerry are unchanged for the All-Ireland Senior Football Championship semi-final.

The Kingdom side to face Derry on Sunday at 4 in Croke Park is:

1 Shane Ryan

2 Graham O’Sullivan

3 Jason Foley

4 Tom O’Sullivan

5 Paul Murphy

6 Tadhg Morley

7 Gavin White

8 Diarmuid O’Connor

9 Jack Barry

10 Dara Moynihan

11 Seán O’Shea

12 Adrian Spillane

13 Paudie Clifford

14 David Clifford

15 Paul Geaney

Advertisement

SUBS

16 Shane Murphy

17 Tony Brosnan

18 Mike Breen

19 Brian Ó Beaglaoich

20 Barry Dan O’Sullivan

21 Ruairí Murphy

22 Micheál Burns

23 Stephen O’Brien

24 Donal O’Sullivan

25 Dylan Casey

26 Seán O’Brien

Derry, also unchanged, line out as follows