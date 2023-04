Kerry U20 side named

Kerry have revealed their side for tomorrow’s EirGrid Munster Under 20 Football Championship semi-final.

Clare provide the opposition in the last four for the Kingdom in Tralee at 7 o’clock.

Kerry team:

Advertisement

1 (GK) Kieran Mackessy Ciarán Ó Macasa Fionnuig

2 Joey Nagle Seosamh de Nógla Aibhistín de Staic

3 Andrew Moynihan Aindriu Ó Muineacháin Rath Mhór

4 Cian O’Donoghue Cian Ó Donnachú Naomh Mhuire

5 Killian O Sullivan Cillian Ó Súilleabháin Gleann Fleisce

6 Armin Heinrich Armin Heinrich Aibhistín de Staic

7 Paudie O Leary Pádraig Ó Laoire Gniomh Go Leith

8 Killian Burke Cillian de Burca Baile an Mhuillin/Caisleán na Mainge

9 Caolán O’Connell Caolán Ó Conaill Caisléan Ghriaire

10 Rob Monahan Roibeard Ó Manacháin Ard Fhearta

11 Thomas O’Donnell Tomas Ó Donaill Caisleán Ghriaire

12 Keith Evans Keith Ó hÉimhín Cill

13 Cian McMahon Cian Mac Mathúna Dr Crócaigh

14 William Shine Liam Ó Seighin Cill Airne an Leigiun

15 Aaron O Shea Aaron Ó Sé Lios A’Troí

16 (GK) Michael Tansley Micheál Mac an Tánaiste Aibhistín de Staic

17 Dara O’Callaghan Dara Ó Ceallaháin Cill Cuimín

18 Jack Clifford Jeaic Ó Clumháin Naomh Micheál An Fhaill Mhór

19 Cian Lynch Cian Ó Loingsigh Gleann Fleisce

20 Luke Crowley Luke Ó Crualaoich Gleann Fleisce

21 Jordan Kissane Jordan Ó Ciosain Aibhistín de Staic

22 Cian Foley Cian Ó Foghlú Cill Cuimín

23 Adam Segal Adam Segal Baile Dubh

24 Rob Stack Roibeard De Staic Beale