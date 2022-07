Kerry team to face Dublin named

The Kerry team to face Dublin in the All Ireland Senior Football Championship has been named

The Kingdom face their old rivals for a place in the All Ireland Final against either Derry or Galway.

Advertisement

Kerry line out as follows:

1 (GK) Shane Ryan Sean Ó Riain Rath Mhor

2 Graham O’Sullivan Graeme Ó Suilleabhain Piarsaigh na Dromoda

3 Jason Foley Jason Ó Foghlu Baile Ui Donnachu

4 Tom O’Sullivan Tomas Ó Súilleabháin Daingean Ui Chuis

5 Brian Ó Beaglaíoch Brian Ó Beaglaíoch An Ghaeltacht

6 Tadhg Morley Tadhg Ó Muraile Teampall Nua

7 Gavin White Gabhin de Faoite Dr Crocaigh

8 David Moran Daithi Ó Morain Ceirin O Raithille

9 Diarmuid O’Connor Diarmuid Ó Conchuir Na Gaeil

10 Dara Moynihan Dara Ó Muineachain Spa Cill Airne

11 Sean O’Shea Sean Ó Sé An Neidin

12 Stephen O’Brien Stiofan Ó Briain An Neidin

13 Paudie Clifford Padraig Ó Clumhain Fosadh

14 David Clifford Daithi Ó Clumhain Fosadh

15 Paul Geaney Pól Ó Geibheannaigh Daingean Ui Chuis

16 (GK) Shane Murphy Sean Ó Murchú Dr Crocaigh

17 Tony Brosnan Antóin Ó Brosnacháin Dr Crocaigh

18 Killian Spillane Cillian Ó Spealáin Teampall Nua

19 Paul Murphy Pol Ó Murchu Rath Mhor

20 Micheál Burns Micheál Ó Braoin Dr Crocaigh

21 Joe O’Connor Seosamh Ó Conchuir Aibhistin de Staic

22 Jack Savage Jeaic Sabhaois Ceirin O Raithille

23 Gavin Crowley Gabhin Ó Crualaíoch Teampall Nua

24 Jack O’Shea Jeaic Ó Se Aibhistin de Staic

25 Jack Barry Jeaic de Barra Na Gaeil

26 Adrian Spillane Adrian Ó Spealáin Templenoe

Captain’s Name: Seán O’Shea

Advertisement

Officials

Role | Backroom Team Names (First & Surname)

Bainisteoir Jack O’Connor

Roghnóir Diarmuid Murphy

Roghnóir Micheál Quirke

Coach Paddy Tally