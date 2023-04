Kerry team revealed for All-Ireland semi-final

Kerry have announced their side for the Electric Ireland All-Ireland Minor C Camogie Championship final.

Moneygall hosts their last four encounter against Wicklow, at 2 tomorrow.

1. Lauren Bowler - Causeway

2. Yen Leviston - Killarney

3. Roisin Quinn - Cillard

4. Leonie Walz - Causeway

5. Ruth O Connor - Cillard

6. Ciara O Sullivan - J.C. Cillard

7. Anna MCCarthy - Cillard

8. Kathryn Ryan - Killarney

9. Niamh Quinn - Cillard

10. Amy McCarthy - Cillard

11. Tara Burke - Causeway

12. Shannon Collins - Cillard

13. Chloe McCarthy - Killarney

14. Emma Conway J.C. Causeway

15. Niamh Gentleman - Causeway

16. Aishling Hennessy - Cillard

17. Amy O Loughlin - Cillard

18. Hannah Ryan - Killarney

19. Grainne Leahy - Tralee Parnells

20. Kiera Kirby - Causeway

21. Emma Dillane - Causeway

22. Orla Leahy - Tralee Parnells

23. Aine Devlin - Killarney

24. Yasmin O Brien - Killarney

25. Lana O Connell - Tralee Parnells

26. Grainne Diggin - Tralee Parnells

27. Anne Hickey - Killarney