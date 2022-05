Kerry team named for Munster semi-final

Kerry make two changes for their Ladies Munster Senior Football Championship semi-final from the League final victory last month.

Eilis Lynch and Paris McCarthy come in for the game against Tipperary in Pairc Uí Rinn at 3.30 tomorrow, with Julie O'Sullivan and Caoimhe Evans making way.

Team:

1. Ciara Butler

2. Ciara O’Brien

3. Kayleigh Cronin

4. Eilís Lynch

5. Aishling O’Connell

6. Emma Costello

7. Ciara Murphy

8. Cáit Lynch

9. Anna Galvin (C)

10. Paris McCarthy

11. Niamh Carmody

12. Lorraine Scanlon

13. Niamh Ní Chonchúir

14. Erica McGlynn

15. Louise Ní Mhuircheartaigh

Subs:

16. Mary Ellen Bolger

17. Danielle O’Leary

18. Aoife Dillane

19. Caoimhe Evans

20. Ciara McCarthy

21. Katie Brosnan

22. Keri-Ann Hanrahan

23. Rachel Dwyer

24. Clódagh Ní Chonchúir

25. Laoise Coughlan

26. Anna Murphy

27. Emer Riordan

28. Niamh Broderick

29. Liz Mohan

30. Anna Clifford