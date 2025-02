Kerry team named for Donegal trip

Kerry have revealed their side to line out tomorrow in the Allianz Hurling League.

Donegal provide the opposition in Letterkenny from 1.

Kerry team and subs

1 Louis Dee Louis Ó Diaghaidh Liam Uí Mhaoilíosa

2 Kyle O’Connor Kyle Ó Conchúir Baile Dubh

3 Daithí Griffin Dáithí Ó Grifín Naomh Breandánaigh

4 Séamie Foran Seamus Ó Fuaráin Baile Uí Thaidhg

5 Darragh Shanahan Darragh Ó Seancháin Leac Sna

6 Thomas Casey Thomás Ó Casthasaigh An Tóchar

7 Seán McGrath Seán Mac Craith Na Niallaigh Crotta

8 Ronan Donovan Ronán Ó Donnabháin Mainistir Ó dTórna

9 Rory Mahony Ruairi Ó Mathuna Na Niallaigh Crotta

10 Tom Doyle Tomás Ó Dúill Dr Crócaigh

11 Seán Brosnan Seán Ó Brosnacháin Naomh Breandánaigh

12 Ronan Walsh Rónán Breathnach Cill Mhaoile

13 Oisín Maunsell Oisín Móinséil Mainistir Ó dTórna

14 Shane Nolan Seán Ó Nualláin Na Niallaigh Crotta

15 Shane Conway Seán Ó Conbhuí Leac Sna

16 (GK) Darren Delaney Darren Ó Dúláinne Naomh Breandánaigh

17 Conor O’Keeffe Conchúr Ó Caoimh Leac Sna

18 Adam Segal Adam Segal Baile Dubh

19 Niall Mulcahy Niall Ó Maolchathaigh Mungairit

20 Luke Rochford Luke de Rosfort Baile Dubh

21 Jeremy McKenna Diarmaid Mac Cionaoith Leac Sna

22 Jedd Maunsell Jedd Móinséil Mainistir Ó dTórna

23 Dylan Moriarty Dylan Ó Muireartaigh Baile Dubh

24 Darragh Conway Darragh Ó Conbhuí Leac Sna

25 Kevin Goulding Caoimhín Ó Gabhláin Baile Dubh

Today in Division 1A, Semple Stadium is the venue for the clash of Munster rivals Tipperary and Cork from 7.30.

Dublin play Offaly in Division 1B at Croke Park, with throw-in at 5.15.