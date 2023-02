Kerry team announced for Dublin clash

It's a top half of the table clash in the Lidl Ladies National Football League division 1, round 4 fixture.

There have been 7 changes made from Round 3 for Kerry, with EilĂ­s Lynch, Ciara Murphy, Louise Galvin, Lorraine Scanlon, Niamh NĂ­ ChonchĂşir, Caoimhe Evans, and Hannah O'Donoghue coming in for Ciara O'Brien, Ciara McCarthy, Aoife Dillane, Emma Costelloe, Patrice Diggin, Anna Galvin, and Rachel Dwyer.

Third placed Dublin face off against the league leaders in the Kerry ladies who are off to a perfect start to their league campaign, obtaining impressive victories over Waterford, Mayo, and Donegal thus far.

Throw in is at Austin Stack Park at 5:15 PM.

Kerry Team

1. Mary Ellen Bolger - M E NĂ­ Bholghuidir - Southern Gaels

2. EilĂ­s Lynch - E NĂ­ Loinsigh - Castleisland Desmonds

3. Kayleigh Cronin - K NĂ­ ChrĂłinĂ­n - Dr Crokes

4. Ciara Murphy - C NĂ­ MhurchĂş - MKL Gaels

5. Aishling O’Connell - A Ní Chonaill - Éire Óg Cork

6. Cáit Lynch - C Ní Loinsigh - Castleisland Desmonds

7. Louise Galvin - L Ní Gealbháin - Finuge/St Senans

8. Lorraine Scanlon - L Ní Scannláin - Castleisland Desmonds

9. Mary O’Connell - M Ní Chonnaill - Na Gaeil

10. Niamh Carmody - N NĂ­ Chearmada - Finuge/St Senans

11. Niamh NĂ­ ChonchĂşir - N NĂ­ ChonchĂşir - Corca Dhuibhne

12. Caoimhe Evans - C Nic EibhĂ­n - MKL Gaels

13. Hannah O Donoghue - H Nic Dhonnacha - Beaufort

14. Síofra O’Shea (C) - S Ní Shé - Southern Gaels

15. Louise NĂŤ Mhuircheartaigh - L NĂ­ Mhuircheartaigh - Corca Dhuibhne

16. Ciara Butler - C De Buitléir - Castlegregory

17. Ciara O’Brien - C Ní Bhriain - Laune Rangers

18. Erica Mc Glynn - E Nic Fhloinn - Fossa

19. Anna Galvin - A Ní Ghealbháin - Na Fianna (Dublin)

20. Aoife Dillane - A Ní Dhuilleáin - Austin Stacks

21. Ciara McCarthy - C Nic Cárthaigh – Abbeydorney

22. Rachel Dwyer - R NĂ­ Dhuibhir - Southern Gaels

23. Fiadhna Tagney - F Ní Teagnaí – Beaufort

24. Niamh Broderick - N NĂ­ Bhruadair - MKL Gaels

25. Amy Harrington - A Ní Harrachtáin - Inbhear Scéine Gaels

26. Katie Brosnan - K Ní Bhrosnacháin – Firies

27. Emer Riordan – E Riordan - Firies

28. Caitriona Dillon - C Ní Dhuilleáin - Finuge/St Senans

29. Mary Collins – M Ó Coileáin - Rathmore

30. Keri Ann Hanrahan - K - A Ní Annracháin - Killarney Legion