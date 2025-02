Kerry reveal team to take on Derry

2 players will make their Kerry debuts in the Allianz Football League tomorrow.

For the Division One clash with Derry Eddie Healy has been named to start at corner-back & Cathal Ó Beaglaoich is picked in midfield.

There's one change from the side named for the postponed match with Donegal as Graham O'Sullivan replaces Mike Breen in defence.

Kerry team:

1 (GK) Shane Ryan Seán Ó Riain Rath Mhór

2 Eddie Healy Éamann Ó hÉilí Emmetaigh

3 Jason Foley Jason Ó Foghlú Baile Ui Donnachú

4 Tom O’Sullivan Tomás O Súilleabháin Daingean Ui Chuis

5 Graham O’Sullivan Graeme Ó Súilleabháin Piarsaigh na Dromoda

6 Tadhg Morley Tadhg Ó Muraile Teampall Nua

7 Seán O’Brien Seán Ó Briain Lios An Phúca

8 Diarmuid O’Connor Diarmuid Ó Conchúir Na Gaeil

9 Cathal Ó Beaglaoich Cathal Ó Beaglaoich An Ghaeltacht

10 Paudie Clifford Padraig Ó Clúmháin An Fhosadh

11 Seán O’Shea Seán Ó Sé An Neidín

12 Ruairí Murphy Ruairí Ó Murchú Lios A’Troí

13 Conor Geaney Conchúir Ó Géibheannaigh Daingean Uí Chúis

14 Donal O’Sullivan Dónal Ó Suilleabháin Cill Gharbháin

15 Dylan Geaney Dylan Ó Géibheannaigh Daingean Uí Chúis

Subs:

16 (GK) Seán Coffey Seán Ó Cofaigh Lios An Phúca

17 Killian Spillane Cillian Ó Spealáin Teampall Nua

18 Barry Dan O’Sullivan Barra Ó Súilleabháin Daingean Uí Chúis

19 Cillian Trant Cillian Treant Naomh Seanáin

20 Damien Bourke Damien de Búrca Na Gaeil

21 Paul Geaney Pól Ó Géibheannaigh Daingean Uí Chúis

22 Conor Flannery Conchúr Ó Flannúra Daingean Uí Chúis

23 Darragh Lyne Darragh Ó Laighin Cill Airne An Léigúin

24 Tom Leo O’Sullivan Tomás Leo Ó Súilleabháin Daingean Uí Chúis

25 Eoin Clifford Eoin Ó Clúmháin Fanuithe na Leamhna

26 Keith Evans Keith Ó hÉimhín Cill

Tonight in Division 1 of the National Football League, the Canavan brothers could make their return for Tyrone, who make the short trip to Armagh for a 6 o'clock start.

While Ballybofey could play host to the intercounty comeback of Michael Murphy, when Donegal host Dublin from half 7.