Kerry players selected for Munster teams

Kerry is represented on the Munster squads for the Interprovincial Championships next week.

The Men’s panel includes Mark Gazi and Darren O'Sullivan of Tralee while Valerie Clancy, Killarney makes the Women’s selection.

Moyvalley hosts the event between August 29th and 31st.

Squads:

Connacht Men’s

Aodhagan Brady (Co. Sligo)

Tom Cafferky (Ballinasloe)

Harry Gillivan (Portmarnock)

David Kitt (Athenry)

Charlie Mooney (Ballinasloe)

Ruairi O’Connor (Co. Sligo)

David Shiel (Enniscrone)

Simon Walker (Roscommon)



Captain - Damien Coyne (Tuam)

Manager - Cathal McConn (Roscommon)



Connacht Women’s

Shannon Burke (Ballinrobe)

Vicki Conlon (Enniscrone)

Suzanne Corcoran (Portumna)

Annabel Greham (Ballina)

Ellen Lonergan (Westport)

Meabh McLoughlin (Co Sligo)

Emma Morrow (Galway Bay)



Captain - Anne Fahy (Portumna)

Manager - Clodagh Hopkins (Woodbrook)



Leinster Men’s

Marc Boucher (Carton House)

Robert Brazill (Naas)

Quentin Carew (Castleknock)

Paul Coughlan (Castleknock)

Evan Farrell (Co. Louth)

Patrick Keeling (Roganstown)

Eoin Murphy (Dundalk)

Jake Whelan (Grange)



Captain - Harry McAlinden (Bray)

Manager - Michael Maher (Luttrellstown Castle)



Leinster Women’s

Anna Abom (Edmondstown)

Jan Browne (Kilkenny)

Mary Dowling (New Ross)

Jenny Maguire (Foxrock)

Rachel McDonnell (Elm Park)

Ellen O'Gorman (Laytown & Bettystown)

Ellen O'Shaughnessy (Co. Louth)



Captain - Una Marsden (Tullamore)

Manager - Orla Darcy (Naas)



Munster Men’s

Jordan Boles (Charleville)

Donnacha Cleary (Tipperary)

Darragh Flynn (Carton House)

Mark Gazi (Tralee)

Conor Hickey (Dooks)

Alex King (Faithlegg)

Darren O’Sullivan (Tralee)

David Reddan (Nenagh)



Captain - Juan Fitzgerald (Limerick)

Manager - Shane Horgan (Monkstown)



Munster Women’s

Valerie Clancy (Killarney)

Clodagh Coughlan (Douglas)

Lauren Kelly (Ballykisteen)

Mairead Martin (Kanturk)

Karen O'Neill (Douglas)

Caitlin Shippam (Ballykisteen)

Paula Walsh (Doneraile)



Captain - Mary Dowling (Mallow)

Manager - Sinead Enright (Macroom)



Ulster Men’s

Fionn Dobbin (Malone)

Lewis Gowdy (Bangor)

Cian Harkin (Letterkenny)

James Hewitt (Tandragee)

Darcy Hogg (Belvoir Park)

Jordan Hood (Galgorm Castle)

Shane McDermott (Slieve Russell)

Rory Williamson (Holywood)



Captain - Rory Leonard (Banbridge)

Manager - Peter Waddell (Knock)



Ulster Women’s

Judithe Allen (Royal Portrush)

Kate Dwyer (Rossmore)

Amy Kelly (Massereene)

Hannah Lee McNamara (Royal Portrush)

Gemma McMeekin (Royal Portrush)

Amy O’Donnell (Royal Portrush)

Jessica Ross (Clandeboye)



Captain - Mary MacLaren (Royal Portrush)

Manager - Laura Webb (Royal Portrush)