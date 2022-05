Kerry name team for Munster Final

There's one change to the Kerry team for the Ladies Munster Senior Football Final.

From the last four win over Tipperary Danielle O'Leary comes in for Paris McCarthy.

The Kingdom are home to Cork tomorrow in Killarney, from 12.15 and will line out as follows

Advertisement

1. Ciara Butler

2. Ciara o Brien

3. Kayleigh Cronin

Advertisement

4. Éilís Lynch

5. Aishling O Connell

6. Emma Costello

Advertisement

7. Ciara Murphy

8. Anna Galvin (C)

9. Cáit Lynch

Advertisement

10. Danielle O'Leary

11. Niamh Carmody

12. Lorraine Scanlon

Advertisement

13. Niamh Ní Chonchúir

14. Erica McGlynn

15. Louise Ní Mhuircheartaigh.

Subs:

16. Mary Ellen Bolger

17. Paris Mc Carthy

18. Aoife Dillane.

19. Katie Brosnan

20. Clódagh Ní Chonchúir

21. Ciara Mc Carthy

22. Caoimhe Evans

23. Anna Clifford

24. Anna Murphy

25. Niamh Broderick

26. Keri-Ann Hanrahan

27. Rachel Dwyer

28. Mary O'Connell

29. Liz Mohan.

30. Síofra O'Shea