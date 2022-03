Kerry name team for League semi-final

Kerry have revealed their team to take on Monaghan in the Lidl Ladies National Football League Division 2 semi-final.

The sides meet in Tuam at 2 on Sunday, and the Kingdom make multiple changes from the previous outing against Laois.

9 players are retained while in come Ciara Butler, Ciara O'Brien, Ciara Murphy, Niamh Carmody, Caoimhe Evans and Niamh Ní Chonchúir.

TEAMS

Kerry:

Player's Name Club

1 Ciara Butler Castlegregory

2 Ciara O'Brien Laune Rangers

3 Kayleigh Cronin Dr. Crokes

4 Julie O' Sullivan Inbhear Sceine Gaels

5 Aishling O'Connell Éire Óg, Cork

6 Emma Costello Firies

7 Ciara Murphy MKL Gaels

8 Niamh Carmody Finuge/St. Senans

9 Anna Galvin (Capt) Southern Gaels

10 Katie Brosnan Firies

11 Caoimhe Evans MKL Gaels

12 Meadhbh Johnston Laune Rangers

13 Niamh Ní Chonchúir Corca Dhuibhne

14 Fodhla Houlihan Laune Rangers

15 Louise Ní Mhuircheartaigh Corca Dhuibhne

16 Mary Ellen Bolger Southern Gaels

17 Megan O'Connell Southern Gaels

18 Lorraine Scanlon Castleisland Desmond's

19 Cáit Lynch Castleisland Desmond's

20 Erica McGlynn Fossa

21 Paris McCarthy Castleisland Desmond's

22 Keri-Ann Hanrahan Killarney Legion

23 Clodagh O'Connor Eire Óg, Cork

24 Aoife Dillane Austin Stacks

25 Ciara McCarthy Abeydorney

26 Kate Stack Dr Crokes

27 Laoise Coughlan Rathmore

28 Danielle O'Leary Rathmore

29 Anna Murphy John Mitchel's

30 Elizabeth Mohan Killarney Legion

Monaghan:

Player's Name Club

1 Orna Kelly Carrickmacross

2 Maeve Monaghan Eire Óg

3 Jennifer Duffy O'Neil Shamrocks

4 Lauren Garlan Donaghmoyne

5 Abbie McCarey Scotstown

6 Rosie Courtney Donaghmoyne

7 Kelsey Maguire Sean McDermotts

8 Jodie McQuillan Castleblayney

9 Jayne Drury St. Brigid's

10 Amy Garlan Donaghmoyne

11 Muireann Atkinson (Capt) O'Neills Shamrocks

12 Lauren Jones Magheracloone

13 Casey Treanor Scotstown

14 Aoife Burns Donaghmoyne

15 Emma Clerkin Monaghan Harps

16 Rebekah Mooney O'Neil Shamrocks

17 Eimear Treanor Donaghmoyne

18 Sarah Capaldi Carrickmacross

19 Chloe McBride Eire Óg

20 Shona Brady Castleblayney

21 Laura Carey Scotstown

22 Gemma Grimes Killanny

23 Mia Orielly Truagh

24 Emma Corley Killeevan

25 Colleen Jones Magheracloone

26 Caoimhe Brennan St. Brigid's

27 Laura Walsh Killanny

28 Kerry Nolan Eire Óg

29 Uainín Connolly Scotstown

30 Shannon Tracey Scotstown