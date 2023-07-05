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Sport

Kerry Name Team For All Ireland Semi Final

Jul 5, 2023 10:07 By radiokerrysport
Kerry Name Team For All Ireland Semi Final Kerry Name Team For All Ireland Semi Final
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All Ireland U16 B Semi Final

Kerry -v- Meath

Wednesday 5th July

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Throw in: 7:30pm

Venue: Cahir GAA Pitch, Co. Tipperary

1 Lucy Harrington - Inbhear Scéine Gaels

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2 Mikala Mulvihill - Moyvane

3 Grace Murphy - Rathmore

4 Jamie Lee O' Connor - Ballymacelligott

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5 Seodhla Colleran - Fossa

6 Lucy O' Connor - Austin Stacks

7 Emma O' Brien - Firies

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8 Anna O' Sullivan - Churchill

9 May Kate Smith (C) - Cromane

10 Keelin O' Sullivan - Castleisland Desmonds

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11 Lisa Slattery - Abbeydorney

12 Keeva Riordan - Beaufort

13 Hannah Nic Gearailt - Corca Dhuibhne

14 Lori O' Connor - Beaufort

15 Sarah Fitzgearald - MKL Gaels

16 Aoife Barrett - Na Gaeil

17 Saoirse Harkin - Cromane

18 Aoise O' Donoghue - Glenflesk

19 Lauren Carey - Killarney Legion

20 Muireann Teahan - Southern Gaels

21 Anna Collins - Ballymacelligott

22 Eva Costelloe - Abbeydorney

23 Orla O' Mahony - Beale

24 Leona O' Sullivan (VC) - Cromane

25 Sadhbh Ní Shlattara - Corca Dhuibhne

26 Alice Granville - Inbhear Scéine Gaels

27 Eve Broderick - Na Gaeil

28 Brid Curtin - Currow

29 Dervlah Healy - Southern Gaels

30 Róisín Daly MKL Gaels

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