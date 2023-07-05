Kerry Name Team For All Ireland Semi Final

All Ireland U16 B Semi Final
Kerry -v- Meath
Wednesday 5th July
Throw in: 7:30pm
Venue: Cahir GAA Pitch, Co. Tipperary
1 Lucy Harrington - Inbhear Scéine Gaels
2 Mikala Mulvihill - Moyvane
3 Grace Murphy - Rathmore
4 Jamie Lee O' Connor - Ballymacelligott
5 Seodhla Colleran - Fossa
6 Lucy O' Connor - Austin Stacks
7 Emma O' Brien - Firies
8 Anna O' Sullivan - Churchill
9 May Kate Smith (C) - Cromane
10 Keelin O' Sullivan - Castleisland Desmonds
11 Lisa Slattery - Abbeydorney
12 Keeva Riordan - Beaufort
13 Hannah Nic Gearailt - Corca Dhuibhne
14 Lori O' Connor - Beaufort
15 Sarah Fitzgearald - MKL Gaels
16 Aoife Barrett - Na Gaeil
17 Saoirse Harkin - Cromane
18 Aoise O' Donoghue - Glenflesk
19 Lauren Carey - Killarney Legion
20 Muireann Teahan - Southern Gaels
21 Anna Collins - Ballymacelligott
22 Eva Costelloe - Abbeydorney
23 Orla O' Mahony - Beale
24 Leona O' Sullivan (VC) - Cromane
25 Sadhbh Ní Shlattara - Corca Dhuibhne
26 Alice Granville - Inbhear Scéine Gaels
27 Eve Broderick - Na Gaeil
28 Brid Curtin - Currow
29 Dervlah Healy - Southern Gaels
30 Róisín Daly MKL Gaels