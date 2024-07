Kerry name team for All Ireland semi

Kerry are unchanged for their All Ireland Senior Football Championship semi-final.

For the outing against Armagh at 5.30 tomorrow in Croke Park the Kingdom go with the 15 that started againsr Derry in the last 8.

Opponents Armagh are also unchanged from their 1/4 final victory.

Name – First & Surname Club Name

1 (GK) Shane Ryan Seán Ó Riain Rath Mhór

2 Paul Murphy Pól Ó Murchú Rath Mhór

3 Jason Foley Jason Ó Foghlú Baile Uí Donnachú

4 Tom O’Sullivan Tomas Ó Súilleabháin Daingean Uí Chúis

5 Brian Ó Beaglaoich Brian Ó Beaglaoich An Ghaeltacht

6 Tadhg Morley Tadhg Ó Muraile Teampall Nua

7 Gavin White Gabhin de Faoite Dr Crócaigh

8 Diarmuid O’Connor Diarmuid Ó Conchúir Na Gaeil

9 Joe O’Connor Seosamh Ó Conchúir Aibhistín de Staic

10 Tony Brosnan Antóin Ó Brosnacháin Dr Crócaigh

11 Paudie Clifford Padraig Ó Clúmháin An Fhosadh

12 Dara Moynihan Dara Ó Muíneacháin Spa Cill Airne

13 David Clifford Daithi Ó Clúmháin An Fhosadh

14 Seán O’Shea Seán Ó Sé An Neidín

15 Paul Geaney Pól Ó Géibheannaigh Daingean Uí Chúis

Subs:

Shane Murphy Sean Ó Murchú Dr Crócaigh

Dylan Casey Dylan Ó Cathasaigh Aibhistín de Staic

Cillian Burke Cillian De Búrca Baile an Mhuillin/Caisleán na Mainge

Mike Breen Micheál Ó Braoin Lios an Phúca

Seán O’Brien Seán Ó Briain Lios An Phúca

Adrian Spillane Adrian Ó Spealáin Teampall Nua

Barry Dan O’Sullivan Barra Ó Súilleabháin Daingean Uí Chúis

Killian Spillane Cillian Ó Spealáin Teampall Nua

Stephen O’Brien Stiofan Ó Briain An Neidín

Dylan Geaney Dylan Ó Géibheannaigh Daingean Uí Chúis

Graham O’Sullivan Graeme Ó Súilleabháin Piarsaigh na Dromoda

Armin Heinrich Armin Heinrich Aibhistín de Staic

Darragh Roche Darragh de Róiste Gleann Fleisce

Armagh

Blaine Hughes;

Paddy Burns, Aaron McKay, Peter McGrane;

Barry McCambridge, Tiernan Kelly, Aidan Forker;

Niall Grimley, Ben Crealey;

Oisin Conaty, Rian O’Neill, Joe McElroy;

Rory Grugan, Andrew Murnin, Conor Turbitt.