Kerry Minor Team To Face Cork

KERRY LADIES MINOR FOOTBALL have named their team to face Cork tonight

The side to start in the Munster Minor Championship Group A Round 2 match is as follows…

Kerry v Cork

11th August 2021 – Austin Stacks Park – Throw in: 7pm

Kerry Team

1 Chloe Fitzpatrick Austin Stacks

2 Kelli McGrath Listowel Emmets

3 Shonagh Fitzpatrick Southern Gaels

4 Ada Relihan Abbeydorney

5 Eimear O'Sullivan Austin Stacks

6 Kerri Ann Hanrahan Killarney Legion

7 Mairin Duffy Cromane

8 Amy Harrington Inbhear Sceine Gaels

9 Ellie O'Connell Southern Gaels

10 Katie Brosnan Firies

11 Paris McCarthy Castleisland Desmonds

12 Aoife Crowley Inbhear Sceine Gaels

13 Saoirse Dorrian Beaufort

14 Rachel Dwyer Southern Gaels

15 Melanie Higgins Abbeydorney

16 Emma Woods Abbeydorney

17 Brenna O'Neill Castlegregory

18 Holly Power Dr. Crokes

19 Kerry Oba Austin Stacks

20 Leah Boyle Scartaglen

21 Maggie Buckley Rathmore

22 Katelyn Stack Finuge/St Senans

23 Clodagh Murray Austin Stacks

24 Jane Lawlor Scartaglen

25 Deirdre Kelly Southern Gaels

26 Sarah Lynch Listowel Emmets

27 Lara Flynn Austin Stacks

28 Aideen Cronin Finuge/St Senans

29 Sarah Taylor Inbhear Sceine Gaels

30 Amy O'Sullivan Abbeydorney