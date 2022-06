Kerry minor team named

Kerry make one change for the Electric Ireland All-Ireland Minor Football Championship Semi-Final.

The side to take on Mayo in O’Connor Park, Tullamore tomorrow sees Darragh O'Connor selected ahead of Ruairi Burke.

Kerry:

Advertisement

1 Shay O Meara

2 Maidhcí Lynch

3 Liam Evans

Advertisement

4 Darragh O Connor

5 Eddie Healy

6 Colm Browne

Advertisement

7 Fionn Murphy

8 Jack O Sullivan

9 Evan Boyle

Advertisement

10 Niall Collins

11 Cormac Dillon

12 Jack Clifford

Advertisement

13 Paddy Lane

14 Donagh O Sulllivan

15 Odhran Ferris

Sub:

16 Michael Tansley

17 Ruairí Burke

18 Pádraig Moynihan

19 Ian O Sullivan

20 Tomás Ashe

21 Darragh O Connor

22 John Burke

23 Joshua Coffey

24 James Fitzgerald