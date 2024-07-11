Kerry Minor Ladies Team To Take On Galway Tonight

ZuCar All Ireland Minor A Semi Final
Kerry -v- Galway
Thursday 11th July – 7:30pm – Mick Neville Park, Rathkeale, Co. Limerick
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- Béibhinn Nic an tSíthigh - Daingean Uí Chúis
- Aoise O Donoghue - Glenflesk
- Éabha Ní Laighin (C) - Castlegregory
- Grace Murphy - Rathmore
- Clodagh Dwyer - Southern Gaels
- Seodhla O’Donovan - Cromane
- Leona O’Sullivan - Cromane
- Kelly Enright - Moyvane
- Kathryn Ryan - Glenflesk
- Lori O'Connor - Beaufort
- MaryKate Smith - Cromane
- Lucy O’Connor - Austin Stacks
- Katie Doe - Firies
- Leah McMahon - Dr Crokes
- Anna Collins - Ballymacelligott
- Kelly Fitzgerald - Kerins O'Rahillys
- Seodhla Colleran - Fossa
- Aoibhín O'Connor McCarthy - Kerins O'Rahillys
- Lisa Slattery - Abbeydorney
- Andrea Murphy - Killarney Legion
- Siún Fitzgerald - Southern Gaels
- Tirna Murphy - MKL Gaels
- Lily Kearins - Beaufort
- Sarah Fitzgerald - MKL Gaels
- Cara McCrohan - Southern Gaels
- Saoirse Harkin - Cromane
- Orla Fitzgerald - Southern Gaels
- Kate Collins - Ballymacelligott
- Amy Curtin - Castleisland Desmonds