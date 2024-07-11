Advertisement
Sport

Kerry Minor Ladies Team To Take On Galway Tonight

Jul 11, 2024 18:19 By brendan
Kerry Minor Ladies Team To Take On Galway Tonight
Share this article

ZuCar All Ireland Minor A Semi Final

Kerry -v- Galway

Thursday 11th July – 7:30pm – Mick Neville Park, Rathkeale, Co. Limerick

Advertisement
  1. Béibhinn Nic an tSíthigh - Daingean Uí Chúis
  2. Aoise O Donoghue - Glenflesk
  3. Éabha Ní Laighin (C) - Castlegregory
  4. Grace Murphy - Rathmore
  5. Clodagh Dwyer - Southern Gaels
  6. Seodhla O’Donovan - Cromane
  7. Leona O’Sullivan - Cromane
  8. Kelly Enright - Moyvane
  9. Kathryn Ryan - Glenflesk
  10. Lori O'Connor - Beaufort
  11. MaryKate Smith - Cromane
  12. Lucy O’Connor - Austin Stacks
  13. Katie Doe - Firies
  14. Leah McMahon - Dr Crokes
  15. Anna Collins - Ballymacelligott
  16. Kelly Fitzgerald - Kerins O'Rahillys
  17. Seodhla Colleran - Fossa
  18. Aoibhín O'Connor McCarthy - Kerins O'Rahillys
  19. Lisa Slattery - Abbeydorney
  20. Andrea Murphy - Killarney Legion
  21. Siún Fitzgerald - Southern Gaels
  22. Tirna Murphy - MKL Gaels
  23. Lily Kearins - Beaufort
  24. Sarah Fitzgerald - MKL Gaels
  25. Cara McCrohan - Southern Gaels
  26. Saoirse Harkin - Cromane
  27. Orla Fitzgerald - Southern Gaels
  28. Kate Collins - Ballymacelligott
  29. Amy Curtin - Castleisland Desmonds
Tags used in this article
Share this article
Advertisement

Related Content

Halgrimsson To Base Himself In Ireland
Advertisement
Balance Is The Key For Kerry To Win
Women's Semi Finals Day At Wimbledon
Advertisement

Recommended

Halgrimsson To Base Himself In Ireland
Balance Is The Key For Kerry To Win
Council says small number of cases where voter polling cards were issued to dead people
Planned expansion works at Kerry Airport expected to be completed by summer 2025
Advertisement

RadioKerry Newsletter

Sign up now to keep up to date with the latest news.

Processing your request...

You are subscribed now! please check your email to confirm your subscription.

RadioKerry.ie - Logo
Follow us:
Phone: + 353 (0)66 7123666 [email protected] Maine Street,
Tralee V92 AP2W,
Co. Kerry,
Ireland

Copyright © 2024 Raidio Ciarrai Teoranta. Developed by Square1 and Powered by PublisherPlus