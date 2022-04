Kerry minor hurlers host All-Ireland champions tonight

Kerry will tonight get their Munster Minor Hurling Championship campaign underway.

The Kingdom, in Group 2, host Cork in Tralee at 7.

Kerry team:

1 Tomás Godley T Godley Kilmoyley

2 Raymond McGrath (C) R Mac Craith Ballyduff

3 Conor Nolan C Ó Nualláin Kilmoyley

4 Dara Nolan D Ó Nualláin Crotta O’Neills

5 Gary O’Riordan D Ó Ríordáin St. Brendan’s Ardfert

6 Luke Kennelly L Mac an Fhailí Ballyduff

7 Kian Sheehan C Ó Síocháin Abbeydorney

8 Seán McElligott S McElligott Crotta O’Neills

9 Luke Rochford L Rochford Ballyduff

10 Calum O’Sullivan C Ó Súilleabháin Abbeydorney

11 Jack Enright S Mac Ionnrachtaigh Ballyduff

12 Liam Óg O’Connor L Óg O’Conchúir St. Brendan’s Ardfert

13 Killian Boyle C Ó Baoill Ballyduff

14 Charlie Fitzgerald C Mac Gearailt Ballyheigue

15 Brian O’Connor B O’Conchúir Dr. Crokes

16 Cillian Murphy C Ó Murchú Ballyduff

17 Ryan Hickey R Ó hÍcí St. Brendan’s Ardfert

18 Rory Reen R Ó Rinn Tralee Parnells

19 Killian Quilter C Cuiltéir Causeway

20 Keelan Best C Beastún St. Brendan’s Ardfert

21 Darragh Corridon D Corridon Kilmoyley

22 Adam McDonagh A Mac Donncha St. Brendan’s Ardfert

23 Ruairí Hanafin R Ó hAinifín Abbeydorney

24 Tom O’Flaherty T Ó Flaitheartaigh St. Brendan’s Ardfert