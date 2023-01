Kerry Men's team announced for league opener

Just five of the All-Ireland winning side have been named in the Kerry team for their Allianz Football League opener.

Tadhg Morley will captain the Kingdom against Donegal, with Jack Barry, Jason Foley, Graham O'Sullivan and Tom O'Sullivan also in the starting 15.

Kerry team:

1 (GK) Shane Murphy Sean Ă“ MurchĂş Dr CrĂłcaigh

2 Graham O’Sullivan Graeme Ó Suilleabháin Piarsaigh na Dromoda

3 Jason Foley Jason Ă“ FoghlĂş Baile Ui DonnachĂş

4 Tom O’Sullivan Tomas Ó Súilleabháin Daingean Uí Chúis

5 Mike Breen Micheal Ă“ Braoin Lios an PhĂşca

6 Tadhg Morley Tadhg Ă“ Muraile Teampall Nua

7 Paul Murphy Pol Ă“ MurchĂş Rath MhĂłr

8 Jack Barry Jeaic de Barra Na Gaeil

9 Barry O’Sullivan Barra Ó Suilleabháin Daingean Uí Chúis

10 Micheál Burns Micheál Ó Braoin Dr Crócaigh

11 Dara Moynihan Dara Ó Muineacháin Spa Cill Airne

12 Adrian Spillane Adrian Ó Spealáin Templenoe

13 Tony Brosnan Antóin Ó Brosnacháin Dr Crócaigh

14 Darragh Roche Dara Ă“ RĂłiste Gleann Fleisce

15 Killian Spillane Cillian Ó Spealáin Teampall Nua

Subs:

16 (GK) Devon Burns Devon Ă“ Braoin Na Gaeil

17 Donal O Sullivan Donal Ó Suilleabháin Cill Gharbháin

18 Jack O’Shea Jeaic Ó Sé Aibhistin de Staic

19 Greg Horan Greagoir Ó hÓrain Aibhistin de Staic

20 Dylan Casey Dylan Ă“ Cathasaigh Aibhistin de Staic

21 Stefan Okunbor Stefan Okunbor Na Gaeil

22 Dan O’Donoghue Donal Ó Donnchú Spa Cill Airne

23 Barry Mahony Barra Mathuna Naomh Seanáin

24 Ruairí Murphy Ruairí Ó Murchu Lios A’Troí

25 Dylan Geaney Dylan Ă“ Geibheannaigh Daingean UĂ­ ChĂşis

26 Pa Warren Pádraig Warren Gníomh Go Leith