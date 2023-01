Kerry make 3 changes for Mayo clash

There are three changes to the Kerry starting lineup to take on Mayo tomorrow in the Lidl Ladies National Football League from the first round victory against Waterford.

Ciara O'Brien, Ciara Murphy and Erica McGlynn come in, with Aoife Dillane, Louise Galvin and Mary O'Connell making way.

Kerry joint manager Darragh Long

Kerry team

1. Mary Ellen Bolger - M E NĂ­ Bholghuidir - Southern Gaels

2. Ciara O' Brien - C NĂ­ Bhriain - Laune Rangers

3. EilĂ­s Lynch - E NĂ­ Loinsigh - Castleisland Desmonds

4. Ciara Murphy - C NĂ­ MhurchĂş - MKL Gaels

5. Aishling O’Connell - A Ní Chonaill - Éire Óg Cork

6. Emma Costello - E Mhic Coisteala - Firies

7. Niamh Broderick - N NĂ­ Bhruadair - MKL Gaels

8. Lorraine Scanlon - L Ní Scannláin - Castleisland Desmonds

9. Niamh Carmody - N NĂ­ Chearmada - Finuge/St Senans

10. Caoimhe Evans - C Nic EibhĂ­n - MKL Gaels

11. Síofra O Shea (C) - S Ní Shé - Southern Gaels

12. Niamh NĂ­ ChonchĂşir - N NĂ­ ChonchĂşir - Corca Dhuibhne

13. Hannah O Donoghue - H Nic Dhonnacha - Beaufort

14. Erica Mc Glynn - E Nic Fhloinn - Fossa

15. Danielle O Leary - D NĂ­ Laoire - Rathmore

16. Ciara Butler - C De Buitléir - Castlegregory

17. Aoife Dillane - A Ní Dhuilleáin - Austin Stacks

18. Louise NĂŤ Mhuircheartaigh - L NĂ­ Mhuircheartaigh - Corca Dhuibhne

19. Mary O Connell - M NĂ­ Chonnaill - Na Gaeil

20. Rachel Dwyer - R NĂ­ Dhuibhir - Southern Gaels

21. Patrice Diggin - P Ní Dhubhgáin - Finuge/St Senans

22. Louise Galvin - L Ní Gealbháin - Finuge/St Senans

23. Cáit Lynch - C Ní Loinsigh - Castleisland Desmonds

24. Anna Galvin - A Ní Ghealbháin - Na Fianna (Dublin)

25. Fiadhna Tagney - F NĂ­ TeagnaĂ­ - Beaufort

26. Ciara Mc Carthy - C Nic Cárthaigh - Abbeydorney

27. Keri Ann Hanrahan - K - A Ní Annracháin - Killarney Legion

28. Amy Harrington - A Ní Harrachtáin - Inbhear Sceine Gaels

29. Katie Brosnan - K Ní Bhrosnacháin - Firies

30. Kayleigh Cronin - K NĂ­ ChrĂłinĂ­n - Dr Crokes

Mayo Team

1.Laura Brennan - Hollymount

2. Eilis Ronayne - Davitts

3. Roisin Flynn - Knockmore

4. Danielle Caldwell - Castlebar Mitchels

5. Lucy Wallace - Burrishoole

6. Ciara Needham - Louisburgh

7. Kathryn Sullivan - Castlebar Mitchels (C)

8. Clodagh McManamon - Burrishoole

9. Sinead Cafferky - Kilmovee Shamrocks

10. Fiona McHale - Carnacon

11. Shauna Howley - Knockmore

12. Sinead Walsh - McHale Rovers

13. Lisa Cafferky - Kilmovee Shamrocks

14. Rachel Kearns - McHale Rovers

15. Maria Cannon - Burrishoole

16. Charlie Benson - McHale Rovers

17. Ciara Duran - Knockmore

18. Sherin El Massry - Westport

19. Ella Brennan - Charlestown

20. Emily Reaper - Knockmore

21. Sorcha McCartney - Westport

22. Sarah Tierney - Hollymount

23. Tara Needham - Louisburgh

24. Saoirse Delaney - Aghamore

25. Maria Reilly - Kiltane

26. Erin Murray - Ballyhaunis

27. Hannah Reaper - Knockmore

28. Jenna Mortimer - Hollymount

Throw-in for the second round fixture at the Connacht GAA Centre of Excellence is at 12:45.