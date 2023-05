Kerry looking to become All Ireland Minor Camogie champions

Kerry can tomorrow become All Ireland Minor Camogie champions.

Clane is the venue for their C final against Down, throwing in at 2 o'clock.

Kerry manager Joe Walsh

Kerry

1.Lauren bowler

2.Yen Leniston

3.Roisin Quinn

4.Leonie Walz

5.ruth o connor

6.Ciara O Sullivan

7.Anna mccarthy

8. KATHRYN RYAN

9. hannah ryan

10.amy mccarthy

11.tara burke

12.shannon collins

13.amy o'loughlin

14.emma conway

15 . Yasmin O Brien

16.Aisling Hennessy

17.niamh gentleman

18.chloe mccarthy

19.niamh quinn

20.Kiera Kirby

21.aine devlin

22.emma dillane

24.grainne leahy

25.orla leahy

26.Grainne Diggins

27.lana o'connell

28.aine hickey