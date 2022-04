Kerry hoping to down Cork in Munster Final

Kerry will be away to Cork tomorrow in the Ladies Munster U14 Football Championship Final.

The decider is on in Mallow at 2.

Kerry manager Jeremiah O’Sullivan

1 Anne O' Shaughnessy Fossa

2 Roisin Daly MKL Gaels

3 Jamie Lee O' Connor Ballymac

4 Riadh O' Sulllivan Laune Rangers

5 Sibeal Ní Shea Cora Dhuibhne

6 Sadhbh Ní Shlattara Corca Dhuibhne

7 Emily O' Sullivan Cromane

8 Keeva Riordan Beaufort

9 Anna O' Sullivan Churchill

10 Priya O' Donovan Na Gaeil

11 Phoebe O' Shea Inbhear Sceine Geals

12 Brid Curtin Currow

13 Eabha Ni Shuardain Corca Dhuibhne

14 Naoise O' Donoghue MKL Gaels

15 Avril Rooney Beaufort

16 Hayley O Flaherty Daingean Uí Chúis

17 Doireann O' Neill Inbhear Sceine Geals

18 Jessie Lynch Daingean Uí Chúis

19 Ali Gill Southern Gaels

20 Clodagh Clancy Fossa

21 Aoibheann McCarthy Kerins O’ Rahilly

22 Shaunagh Kirby Abbeydorney

23 Maggie Quirke Cromane

24 Norma Murphy Castleisland Desmonds

25 Keelin O' Shea Southern Gaels

26 Siofra Randles Dr Crokes,

27 Eve Broderick Na Gaeil,

28 Saoirse O' Connor McCarthy Kerins O Rahilly,

29 Leah Griffin Scartaglin,

30 Laura Falvey Abbeydorney.