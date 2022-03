Kerry contest John Kerins Final today

Kerry today contest the U20 John Kerins Football Cup Final.

They face Dublin in Nenagh at 2.

Kerry team:

Advertisement

1 (GK) Devon Burns Devan Ó Broin Na Gaeil

2 Cian O’Donoghue Cian Donnachú Naomh Mhuire

3 Alan Dineen Alan Ó Dúinín Rath Mhor

4 Joey Nagle Joey Nogla Aibhistin de Staic

5 Evan Looney Evan Ó Luanaigh Dr Crocaigh

6 Armin Heinrich Armin Heinrich Aibhistin de Staic

7 Tommy Cronin Tomas Ó Croinin An Neidin

8 Ruairi Murphy Ruairi Ó Murchu Lios A’Troi

9 Sean O’Brien Sean Ó Briain Lios an Phuca

10 Cillian Burke Cillian de Burca Baile an Mhuillin/Caislean na Mainge

11 Thomas O’Donnell Tomas Ó Donaill Caislean Ghriaire

12 Tom Doyle Tomás Ó Dúghaill Dr Chrocaigh

13 Dylan Geaney Dylan Ó Géibheannaigh Daingean Uí Chuis

14 Kevin Goulding Caoimhin Ó Góilin Baile Dubh

15 Keith Evans Keith Ó hEimhin Cill

16 (GK) Sean Broderick Sean Ó Bruadau Sean Misteallaigh

17 Adam Curran Adam Ó Corrain Aibhistin de Staic

18 Jack O’Connor Jeaic Ó Conchuir Lios an Phuca

19 Gearoid Hassett Gearoid Ó hAisi Fanuithe na Leamhna

20 Paudie O’Leary Paud Ó Laoire Gniomh go Leith

21 Cathal Ryan Cathal Ó Riain Rath Mhor

22 Ryan O’Grady Ryan Ó Grada Cill Airne an Leigiun

23 Oisin Maunsell Oisin Moinseil Na Gaeil

24 Neil O’Shea Neil Ó Se Dr Crocaigh