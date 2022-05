Kerry and Cork reveal teams for Munster final

The Kerry team for the Electric Ireland Munster Minor Football Championship final against Cork shows 2 changes from the semi-final win over the same opposition.

Tomas Ashe and Darren Allman are in for Ruairi Burke and James Fitzgerald.

Team:

Advertisement

1 Shay O Meara Sheá Ó Mhéara Dr. Crócaigh

2 Maidhcí Lynch Maidhcí Ó Loinsigh Dr. Crócaigh

3 Liam Evans Liam Ó hÉabháin Cíll

Advertisement

4 Jake Foley Jake Ó Foghlú Ceirín Uí Rathaille

5 Eddie Healy Éadbhard Ó hÉilí Emmetaigh, Lios Túathaill

6 Darragh O Connor Darragh Ó Conchúir An Neidín

Advertisement

7 Fionn Murphy Fionn Ó Murchú Ráth Mhór

8 Jack O Sullivan Seán Ó Súilleabháin Brosnach

9 Tomás Ashe Tomás Ághas Abha na Scáil

Advertisement

10 Niall Collins Niall Ó Coilléain Baile Mhic Eilleagóid

11 Cormac Dillon Cormac Ó Diuliún Dubh Áth

12 Jack Clifford Séan Ó Clúmháin Naomh Micheál – An Fhaill Mhóir

Advertisement

13 Paddy Lane Padraigh Ó Laighin Aibhistín De Staic

14 Donagh O Sulllivan Donagh Ó Súilleabháin Piarsaigh Na Dromada

15 Darren Allman Darren Ó Allman An Neidín

Subs

16 Michael Tansley Micheál Ó Tansley Aibhstin De Staic

17 Pádraig Moynihan Pádraig Ó Muineacháin Ráth Mhór

18 Ian O Sullivan Ian Ó Súilleabhán Naomh Micheál – An Fhaill Mhóir

19 Evan Boyle Ebhin Ó Bhaóill Baile Dubh

20 Darragh O Connor Darragh Ó Conchubhair Lios An Phúca

21 John Burke Séan De Búrca Fánuithe Na Leamhna

22 Joshua Coffey Joshua Ó Cófaigh Lios An Phúca

23 James Fitzgerald Seamus Mac Gearailt Lios Póil

24 Liam O Neill Liam Ó Néill Realt Na Mara

Cork are unchanged from their win over Tipperary in their previous outing.

Team:

Josh Woods (Valley Rovers)

Mark O’Sullivan (Bantry Blues)

Colin Molloy (Nemo Rangers)

Tim O’Brien (Nemo Rangers)

Darragh O’Donovan (Bishopstown)

Gearoid Daly (Mallow)

Aaron Cullinane (Clonakilty)

Colm Geary (Kilshannig)

Colm Gillespie (Aghabullogue) Captain

Mark Kelleher (Mallow)

Ed Myers (Naomh Abán)

Alan O’Connell (Kilshannig)

Brian Hayes (Nemo Rangers)

Gearoid Kearney (Kinsale)

Olan O’Donovan (Ibane Gaels)

Subs:

Eoin O’Flynn (Douglas)

Shane O’Connell (Castlehaven)

James Burke (Douglas)

Kieran McCarthy (Carrigaline)

Neville O’Leary (Douglas)

Sean Coakley (Douglas)

Darragh Gough (Clonakilty)

Aaron O’Sullivan (Aghabullogue)

Ben O’Sullivan (Adrigole)