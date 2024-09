CHARLEVILLE CHEESE KDL FIXTURES WEEK ENDING 15/9/24

WEDNESDAY 11TH SEPTEMBER 2024

CHARLEVILLE CHEESE

DIVISION TWO

7-45 KINGDOM CORINTHIANS Vs CLASSIC FC B MOUNTHAWK PARK

Advertisement



FRIDAY 13TH SEPTEMBER 2024



NOTE FIXTURE CHANGE CHARLEVILLE CHEESE PREMIER A

8PM ST.BRENDANS PARK A Vs KILLORGLIN A CHRISTY LEAHY PARK



CHARLEVILLE CHEESE PREMIER B

8PM KILLARNEY CELTIC B Vs QPR CELTIC PARK



NOTE DATE CHANGE NOW

SATURDAY 14TH CHARLEVILLE CHEESE DIVISION THREE

7-30 ST.BRENDANS PARK B Vs CASTLEGREGORY B CHRISTY LEAHY PARK

FAI YOUTH CUP PRELIM

ROUND SATURDAY 14TH SEPTEMBER 2024

2PM AVENUE UNITED Vs LISTOWEL CELTIC ROSLEVAN

Advertisement

2PM BUNRATTY CRATLOE FC Vs IVERAGH UNITED BUNRATTY

2PM MEK GALAXY Vs TRALEE DYNAMOS FOSSA

2PM KILLORGLIN AFC Vs TULLA UNITED

Advertisement

KILLORGLIN GRASS

PITCH

FAI U17 CUP PRELIM ROUND



NOTE TIME CHANGE 1PM TULLA UNITED Vs INTER KENMARE CRAGG

CHARLEVILLE CHEESE YOUTH PREMIER

FRIDAY 20TH SEPT 8PM LB ROVERS Vs KILLARNEY CELTIC CELTIC PARK

3PM INTER KENMARE Vs KILLARNEY ATHLETIC KENMARE

Advertisement

CHARLEVILLE CHEESE

DIVISION ONE YOUTHS

4PM MASTERGEEHA FC Vs St.BRENDANS PARK FC KILBREAN PARK

TBC MAINEBANK FC Vs BALLYHAR DYNAMOS DRAGONS DEN

Advertisement

CANCELED DINGLE BAY WANDERERS Vs INTER KENMARE B GALLARUS

MUNSTER JUNIOR CUP

ROUND 1 SUNDAY 15TH SEPTEMBER 2024

2PM MASTERGEEHA FC Vs KILLARNEY CELTIC KILBREAN PARK

ROUND 2

11-30AM TRALEE DYNAMOS Vs LISTOWEL CELTIC CAHERMONEEN

11AM CLASSIC FC Vs KILLORGLIN AFC MOUNTHAWK PARK

11AM STRAND ROAD FC Vs KILLARNEY ATHLETIC MOUNTHAWK PARK RED

MUNSTER JUNIOR SHIELD

ROUND 1

CHARLEVILLE CHEESE KDL FIXTURES WEEK ENDING 15/9/24

2PM CASTLEISLAND B Vs IVERAGH UNITED

ROUND 2

3-30PM EMERALD EAGLES Vs FENIT SAMPHIRES MOUNTHAWK PARK

11-30AM BALLYHAR DYNAMOS Vs TRALEE DYNAMOS B BALLYHAR

11-30AM KILLORGLIN B Vs KILLARNEY ATHLETIC B KILLORGLIN GRASS PITCH

CHARLEVILLE CHEESE

PREMIER A

11-30AM CASTLEISLAND AFC Vs BALLYHEIGUE A

ASTRO

CHARLEVILLE CHEESE

PREMIER B

11-30AM MAINEBANK A Vs KILLARNEY CELTIC B DRAGONS DEN

TBC CASTLEGREGORY CELTIC A Vs AC ATHLETIC PAT GOGGIN PARK

NOTE TIME CHANGE NOW 1PM CAMP UNITED Vs QPR CAMP COMMUNITY PITCH

CHARLEVILLE CHEESE

DIVISION ONE

3PM LENAMORE A Vs ASDEE ROVERS LENAMORE

CHARLEVILLE CHEESE

DIVISION TWO

11-30AM FERRY RANGERS Vs CASTLEMAINE FC FERRY PARK

4PM ATLETICO ARDFERT Vs BALLYHEIGUE B ARDFERT ASTRO

1PM KINGDOM CORINTHIANS Vs BALLYMAC CELTIC MOUNTHAWK PARK



CHARLEVILLE CHEESE

DIVISION THREE

11-30AM DINGLE BAY ROVERS Vs INTER KENMARE GALLARUS

3-30PM MEK GALAXY Vs ELTON WANDERERS FOSSA



CHARLEVILLE CHEESE

DIVISION FOUR

2PM KILLORGLIN C Vs Fenit B DRAGONS DEN

11-30AM LISTOWEL CELTIC B Vs MAINEBANK B PAT KENNEDY PARK

11-30 KILLARNEY ATHLETIC C Vs DYNAMOS C WOODLAWN

CHARLEVILLE CHEESE

PREMIER WU17s SATURDAY 14TH OR SUNDAY 15TH TBC

4PM LISTOWEL CELTIC Vs KILLARNEY CELTIC PAT KENNEDY PARK

SATURDAY 29TH SEPTEMBER

2PM LB ROVERS Vs INTER KENMARE BALLYDUFF

4PM IVERAGH UNITED Vs LB ROVERS IVERA