Joe Walsh has named his team for Kerry Minor's championship opener

Kerry minor manager Joe Walsh has named his team for Sunday's championship opener v Mayo

Kerry will face Mayo, Armagh,Cavan, Down and Wicklow over the next five weeks with the top two teams contesting the All Ireland "C" final

The team for Sunday is captained by both Ciara O Sullivan of Cillard & Emma Conway of Causeway

1- Lauren Bowler - Causeway

2. Yen Lenniston- killarney

3. Róisín Quinn - Cillard

4. Leoni Walz - Causeway

5. Anna MCCarthy - Cillard

6. Kathryn Ryan - Killarney

7. Áine Devlin - Killarney

8. Ciara O Sullivan - Cillard (J.C.)

9. Ruth O Connor - Cillard

10. Amy MCCarthy - Cillard

11. Tara Burke - Causeway

12. Shannon Collins - Cillard

13. Amy O Loughlin - Cillard

14. Emma Conway -Causeway(J.C)

15. Chloe MCCarthy - killarney

16. Ashling Hennessy - Cillard

17. Niamh Quinn - Cillard

18. Niamh Gentleman - Causeway

19. Hannah Ryan - Killarney

20. Ann Hickey - Killarney

21. Orla Leahy - Tralee Parnells

22. Emma Dillane - Causeway

23. Grainne Leahy - Tralee Parnells

24. Kiera Kirby - Causeway

25. Grainne Diggins - Tralee Parnells

26. Yasmin O Brien - killarney

27. Lana O Connell - Tralee Parnells

Throw in is at 2pm in Causeway on Sunday and tickets are available online