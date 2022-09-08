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Sport

Hurling All Star Nominations Announced

Sep 8, 2022 10:09 By radiokerrysport
Hurling All Star Nominations Announced Hurling All Star Nominations Announced
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The PwC Hurling All Stars Nominations have been released.

Three in a row MacCarthy Cup champions Limerick are the commanding force in today’s announcement of PwC All-Star hurling nominations for 2022 with 12 places in the coveted shortlist of 45 names.

10 Counties feature in all with Westmeath's Killiam Doyle getting their first nomination since 1986.

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Beaten finalists Kilkenny, have 8 players shortlisted.

Galway and Clare have 8 each, Cork have 3, Wexford have 2, While Dublin, Westmeath, Tipp and Waterford all have 1 each.

PwC GAA/GPA Hurler of the Year Nominees

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TJ Reid (Kilkenny)

Diarmaid Byrnes (Limerick)

Barry Nash (Limerick)

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PwC GAA/GPA Young Hurler of the Year Nominees

Ciarán Joyce (Cork)

Mikey Butler (Kilkenny)

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Eoin Cody (Kilkenny)

PwC All-Stars Hurling Nominations 2022

Goalkeepers
Éanna Murphy (Galway)
Eoin Murphy (Kilkenny)
Nickie Quaid (Limerick)

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Defenders
Seán Finn (Limerick)
Barry Nash (Limerick)
Mike Casey (Limerick)
Diarmaid Byrnes (Limerick)
Declan Hannon (Limerick)
Mikey Butler (Kilkenny)
Huw Lawlor (Kilkenny)
Richie Reid (Kilkenny)
Paddy Deegan (Kilkenny)
Paul Flanagan (Clare)
John Conlon (Clare)
Diarmuid Ryan (Clare)
David McInerney (Clare)
Daithí Burke (Galway)
Fintan Burke (Galway)
Pádraic Mannion (Galway)
Ciarán Joyce (Cork)
Damien Reck (Wexford)

Midfielders
David Fitzgerald Clare)
Ryan Taylor (Clare)
Tom Monaghan (Galway)
Darragh Fitzgibbon (Cork)
William O’Donoghue (Limerick)
Adrian Mullen (Kilkenny)

Forwards
Gearóid Hegarty (Limerick)
Kyle Hayes (Limerick)
Tom Morrissey (Limerick)
Aaron Gillane (Limerick)
Séamus Flanagan (Limerick)
TJ Reid (Kilkenny)
Eoin Cody (Kilkenny)
Conor Whelan (Galway)
Cathal Mannion (Galway)
Joseph Cooney (Galway)
Tony Kelly (Clare)
Shane O’Donnell (Clare)
Robbie O’Flynn (Cork)
Dessie Hutchinson (Waterford)
Noel McGrath (Tipperary)
Lee Chin (Wexford)
Dónal Burke (Dublin)
Killian Doyle (Westmeath)

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