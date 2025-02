Donegal the opposition for Kerry today in NFL

Kerry and Donegal go head to head this afternoon in the Allianz Football League.

Fitzgerald Stadium, Killarney is the venue from 2.30.

Kerry:

Advertisement

Name – First & Surname Club Name

1 (GK) Shane Ryan Seán Ó Riain Rath Mhór

2 Damien Bourke Damien de Búrca Na Gaeil

3 Jason Foley Jason Ó Foghlú Baile Ui Donnachú

4 Tom O’Sullivan Tomás O Súilleabháin Daingean Uí Chúis

5 Graham O’Sullivan Graeme Ó Súilleabháin Piarsaigh na Dromoda

6 Tadhg Morley Tadhg Ó Muraile Teampall Nua

7 Seán O’Brien Seán Ó Briain Lios An Phúca

8 Diarmuid O’Connor Diarmuid Ó Conchúir Na Gaeil

9 Barry Dan O’Sullivan Barra Ó Súilleabháin Daingean Uí Chúis

10 Paudie Clifford Pádraig Ó Clúmháin An Fhosadh

11 Seán O’Shea Seán Ó Sé An Neidín

12 Ruairí Murphy Ruairí Ó Murchú Lios A’Troí

13 Conor Geaney Conchúir Ó Géibheannaigh Daingean Uí Chúis

14 Donal O’Sullivan Donal Ó Súilleabháin Cill Gharbháin

15 Dylan Geaney Dylan Ó Géibheannaigh Daingean Uí Chúis

16 (GK) Seán Coffey Seán Ó Cofaigh Lios An Phúca

17 Killian Spillane Cillian Ó Spealáin Teampall Nua

18 Cathal Ó Beaglaoich Cathal Ó Beaglaoich An Ghaeltacht

19 Cillian Trant Cillian Treant Naomh Seanáin

20 Tom Leo O’Sullivan Tomás Leo Ó Súilleabháin Daingean Uí Chúis

21 Paul Geaney Pól Ó Géibheannaigh Daingean Uí Chúis

22 Keith Evans Keith Ó hÉimhín Cill

23 Darragh Lyne Darragh Ó Laighin An Léigúin, Cill Airne

24 Eddie Healy Éamann Ó hÉilí Emmetaigh

25 Mike Breen Micheál Ó Braoin Lios an Phúca

26 Micheál Burns Micheál Ó Broin Dr Crócaigh

Donegal team: