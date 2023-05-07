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Sport

County senior track and field championships winners

May 7, 2023 16:05 By radiokerrysport
County senior track and field championships winners County senior track and field championships winners
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Kerry athletics held their senior track and field championships today.

Senior men
100m: Cian O’Brien, Killarney Valley
200m: Cian O’Brien, Killarney Valley
400m: Jason O’Reilly
800m: Oisin Murray, An Riocht
3000m: Eoin O’Reilly
Long jump: Dara Looney, Killarney Valley Triple jump: Dara Looney, Killarney Valley High jump: Alan Delaney, Killarney Valley
Hammer: Dara Looney, Killarney Valley Discus: Alan O’Connor, Tralee Harriers
Shot: Alan O’Connor, Tralee Harriers
Javelin: Keelan Verasoo, Killarney Valley
WFD: James Nagle, Farranfore Maine Valley
Relay: Lios Tuathail
Quill cup won by Killarney valley

Senior women
100m: Megan Lynch, Lios Tuathail
200m: Saoirse Dillon, Lios Tuathail
400m: Mollie O’Riordan, Lios Tuathail
800m: Mollie O’Riordan, Lios Tuathail
3,000m: Noelle Dillon, Lios Tuathail
Long jump: Rachel Bowler, Tralee Harriers
Hammer: Mairead O’Neill, Gneeveguilla
Discus: Niamh O’Shea, Farranfore Maine Valley
Shot: Aoibhinn Harte, Lios Tuathail
WFD: Aoibhinn Harte, Lios Tuathail
Relay: Lios Tuathail
Christina O’Shea perpetual trophy won by Lios Tuathail

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