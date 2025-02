Colaiste Na Sceilge beaten in Muster Final

Colaiste Na Sceilge have been beaten in the Ladies Muster Senior B Football Final.

They lost to Spanish Point, Clare by 3-5 to 2-9.

TUS Corn Eamainn Ui Mhairtin 15 C F

Round 2 - 04-02-2025 (Tue)

CBS Dungarvan 2-6 V Kinsale Community School 0-4

Advertisement

TUS Corn Sheamais MHic Ghabhann (15 C H) KO

n/a - 04-02-2025 (Tue)

Salesian Secondary College Pallaskenry 6-10 V Scoil Mhuire & Ide Newcastle West 5-9

TUS Corn Chaoimhin Ui Mhearain (15 D H) KO

n/a - 04-02-2025 (Tue)

St Declans Kilmacthomas 5-6 V Presentation Ballingarry 1-5

TUS Corn Sean Stac (15 E H)

n/a - 04-02-2025 (Tue)

Waterpark College Waterford 3-3 V Meánscoil SN An Rinn 1-10