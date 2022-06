Clifford in Kingdom line-up

Kerry have named David Clifford in the team to take on Mayo tomorrow in the All Ireland senior football ¼ final..

Dara Moynihan and David Moran are also included.

Jack Barry, Killian Spillane and Tony Brosnan are the ones to make way.

Mayo make one change, with Jordan Flynn replacing Jason Doherty.

Ryan O’Donoghue remains absent due to a groin strain.

Kerry

1 (GK) Shane Ryan Sean Ó Riain Ráth Mhór

2 Graham O’Sullivan Graeme Ó Suilleabhain Piarsaigh na Dromoda

3 Jason Foley Jason Ó Foghlu Baile Uí Donnachú

4 Tom O’Sullivan Tomas Ó Súilleabháin Daingean Uí Chúis

5 Brian Ó Beaglaíoch Brian Ó Beaglaíoch An Ghaeltacht

6 Tadhg Morley Tadhg Ó Muraile Teampall Nua

7 Gavin White Gabhin de Faoite Dr Crócaigh

8 David Moran Daithi Ó Morain Céirín Ó Rathaile

9 Diarmuid O’Connor Diarmuid Ó Conchuir Na Gaeil

10 Dara Moynihan Dara Ó Muineachain Spa Cill Airne

11 Seán O’Shea Seán Ó Sé An Neidín

12 Stephen O’Brien Stiofan Ó Briain An Neidín

13 Paudie Clifford Padraig Ó Clumhain An Fhosadh

14 David Clifford Daithi Ó Clumhain An Fhosadh

15 Paul Geaney Pól Ó Geibheannaigh Daingean Uí Chúis

16 (GK) Shane Murphy Sean Ó Murchú Dr Crócaigh

17 Tony Brosnan Antóin Ó Brosnacháin Dr Crócaigh

18 Killian Spillane Cillian Ó Spealáin Teampall Nua

19 Paul Murphy Pol Ó Murchu Ráth Mhór

20 Micheál Burns Micheál Ó Braoin Dr Crócaigh

21 Joe O’Connor Seosamh Ó Conchuir Aibhistin de Staic

22 Jack Savage Jeaic Sabhaois Céirín Ó Rathaile

23 Gavin Crowley Gabhin Ó Crualaíoch Teampall Nua

24 Darragh Roche Dara Ó Róiste Gleann Fleisce

25 Jack O’Shea Jeaic Ó Sé Aibhistin de Staic

26 Stefan Okunbor Stefan Okunbor Na Gaeil

Mayo



A busy weekend of All Ireland football quarter-final action gets underway at Croke Park this afternoon.

Clare face Derry in the first of this weekend’s matches, with throw-in at quarter-to-4.

That’s followed by the meeting of Cork and Dublin at 6.