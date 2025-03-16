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Sport

Clarecastle the venue today for Kerry against Clare in Munster Championship

Mar 16, 2025 10:27 By radiokerrysport
Clarecastle the venue today for Kerry against Clare in Munster Championship
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Clarecastle is the venue today for Kerry against Clare in the Ladies Munster U16 Football Championship.

Throw-in is 2 o'clock.

The curtain raiser will see the same counties meet in the Sharon O'Keeffe Tournament at noon.

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Kerry teams:

A:
1. Caoimhe O'Mahony - Castleisland Desmonds
2. Naoise O'Connor - Fossa
3. Annie Brosnan - Dr Crokes
4. Evie O'Sullivan - Churchill
5. Avril Doyle - Na Gaeil
6. Eimear Dillane - Austin Stacks
7. Seoladh Flynn - MKL Gaels
8. Leah Griffin (C) - Castleisland Desmonds
9. Megan O'Reilly - Glenflesk
10. Sophie O'Shea - Killarney Legion
11. Julie O'Connor - Castleisland Desmonds
12. Jessie Lynch - Daingean Uí Chúis
13. Norma Murphy - Castleisland Desmonds
14. Lily Riordan - Beaufort
15. Kelsey Cummins - Fossa
16. Niamh Mulvihill - Listowel Emmets
17. Doireann O'Neill - Inbhear Scéine Gaels
18. Eadaoin Larkin - Moyvane
19. Tara O'Sullivan - Fossa
20. Kara Kirby - Austin Stacks
21. Sadbh O'Halloran - Kilcummin
22. Iona Wynton - Southern Gaels
23. Louise Ní Chiobháin - Corca Dhuibhne
24. Saoirse Kennedy - MKL Gaels
25. Róise Ní Ghairbhí - Daingean Uí Chúis
26. Sarah Chute - Churchill
27. Erinn O'Sullivan - Castleisland Desmonds
28. Sinead Lyons - Listowel Emmets
29. Aideen Dwyer - Southern Gaels
30. Bláthnaid Ní Shúilleabháin - Corca Dhuibhne

B:
1. Amie Kelly - Southern Gaels
2. Ella Greaney - Cordal
3. Laura O'Sullivan - Southern Gaels
4. Aoife Sweeney - Listowel Emmets
5. Katie Griffin - Castleisland Desmonds
6. Caoimhe McNamara Moore - Listowel Emmets
7. Ellen Allman - MKL Gaels
8. Caoimhe O'Sullivan - Southern Gaels
9. Ali Bowler - Killarney Legion
10. Sadbh Dowling - Churchill
11. Erin Evans - MKL Gaels
12. Máire Eilís Nic Gearailt - Corca Dhuibhne
13. Holly Burke - MKL Gaels
14. Holly Ryan - Listowel Emmets
15. Grace O'Sullivan (C) - Beale
16. Grace O'Regan - John Mitchels
17. Amy Moriarty - Daingean Uí Chúis
18. Aoibhinn O'Connor - Ballyduff
19. Michelle O'Connor - Ballymacelligott
20. Katie Crowley - Castleisland Desmonds
21. Amy O'Sullivan - Inbhear Scéine Gaels
22. Emma Quill - Inbhear Scéine Gaels
23. Clodagh Heasman - MKL Gaels
24. Rhia Curran - Southern Gaels
25. Eilís Tangney - MKL Gaels
26. Ally Russell - Abbeydorney

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