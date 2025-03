Clarecastle the venue today for Kerry against Clare in Munster Championship

Clarecastle is the venue today for Kerry against Clare in the Ladies Munster U16 Football Championship.

Throw-in is 2 o'clock.

The curtain raiser will see the same counties meet in the Sharon O'Keeffe Tournament at noon.

Kerry teams:

A:

1. Caoimhe O'Mahony - Castleisland Desmonds

2. Naoise O'Connor - Fossa

3. Annie Brosnan - Dr Crokes

4. Evie O'Sullivan - Churchill

5. Avril Doyle - Na Gaeil

6. Eimear Dillane - Austin Stacks

7. Seoladh Flynn - MKL Gaels

8. Leah Griffin (C) - Castleisland Desmonds

9. Megan O'Reilly - Glenflesk

10. Sophie O'Shea - Killarney Legion

11. Julie O'Connor - Castleisland Desmonds

12. Jessie Lynch - Daingean Uí Chúis

13. Norma Murphy - Castleisland Desmonds

14. Lily Riordan - Beaufort

15. Kelsey Cummins - Fossa

16. Niamh Mulvihill - Listowel Emmets

17. Doireann O'Neill - Inbhear Scéine Gaels

18. Eadaoin Larkin - Moyvane

19. Tara O'Sullivan - Fossa

20. Kara Kirby - Austin Stacks

21. Sadbh O'Halloran - Kilcummin

22. Iona Wynton - Southern Gaels

23. Louise Ní Chiobháin - Corca Dhuibhne

24. Saoirse Kennedy - MKL Gaels

25. Róise Ní Ghairbhí - Daingean Uí Chúis

26. Sarah Chute - Churchill

27. Erinn O'Sullivan - Castleisland Desmonds

28. Sinead Lyons - Listowel Emmets

29. Aideen Dwyer - Southern Gaels

30. Bláthnaid Ní Shúilleabháin - Corca Dhuibhne

B:

1. Amie Kelly - Southern Gaels

2. Ella Greaney - Cordal

3. Laura O'Sullivan - Southern Gaels

4. Aoife Sweeney - Listowel Emmets

5. Katie Griffin - Castleisland Desmonds

6. Caoimhe McNamara Moore - Listowel Emmets

7. Ellen Allman - MKL Gaels

8. Caoimhe O'Sullivan - Southern Gaels

9. Ali Bowler - Killarney Legion

10. Sadbh Dowling - Churchill

11. Erin Evans - MKL Gaels

12. Máire Eilís Nic Gearailt - Corca Dhuibhne

13. Holly Burke - MKL Gaels

14. Holly Ryan - Listowel Emmets

15. Grace O'Sullivan (C) - Beale

16. Grace O'Regan - John Mitchels

17. Amy Moriarty - Daingean Uí Chúis

18. Aoibhinn O'Connor - Ballyduff

19. Michelle O'Connor - Ballymacelligott

20. Katie Crowley - Castleisland Desmonds

21. Amy O'Sullivan - Inbhear Scéine Gaels

22. Emma Quill - Inbhear Scéine Gaels

23. Clodagh Heasman - MKL Gaels

24. Rhia Curran - Southern Gaels

25. Eilís Tangney - MKL Gaels

26. Ally Russell - Abbeydorney