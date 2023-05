5 Kingdom changes for trip to Tipp; U14 Kerry side also selected

There are 5 changes to the Kerry side to go to Tipperary on Sunday in the Ladies Munster Senior Football Championship.

There are starts for Ciara O’Brien, Ciara Murphy, Louise Galvin, Hannah O’Donoghue and Danielle O'Leary.

Siofra O'Shea misses out entirely while Aoife Dillane, Fiadhna Tangney, Eilís Lynch and Aishling O’Connell are on the bench.

1. Ciara Butler - Castlegregory

2. Ciara O’Brien - Laune Rangers

3. Kayleigh Cronin – Dr. Crokes

4. Ciara Murphy - MKL Gaels

5. Louise Galvin - Finuge St Senans

6. Emma Costello - Firies

7. Cáit Lynch - Castleisland Desmonds

8. Lorraine Scanlon - Castleisland Desmonds

9. Mary O’Connell - Na Gaeil

10. Niamh Carmody - Finuge St Senans

11. Niamh Ní Chonchúir -Corca Dhuibhne

12. Anna Galvin - Southern Gaels

13. Hannah O’Donoghue - Beaufort

14. Danielle O'Leary - Rathmore

15. Louise Ní Mhuircheartaigh (C) - Corca Dhuibhne

16. Mary Ellen Bolger - Southern Gaels

17. Aoife Dillane - Austin Stack

18. Fiadhna Tangney - Beaufort

19. Eilís Lynch - Castleisland Desmonds

20. Aishling O’Connell - Éire Óg

21. Caoimhe Evans - MKL Gaels

22. Amy Harrington - Inbhear Scéine Gaels

23. Erica McGlynn - Fossa

24. Rachel Dwyer - Southern Gaels

25. Ciara McCarthy - Abbeydorney

26. Ava Doherty - Glenflesk

27. Niamh Broderick - MKL Gaels

28. Mary Collins - Rathmore

29. Keri Ann Hanrahan - Killarney Legion

30. Shonagh Fitzpatrick - Southern Gaels

The Kerry team has also been announced for their All Ireland U14 Championship Platinum Series 1/4 final against Kildare in Portlaoise at 1:45 tomorrow.

1. Niamh Mulvihill - Listowel Emmets

2. Avril Doyle - Na Gaeil

3. Annie Brosnan (VC) - Dr Crokes

4. Anna Slatttery - Abbeydorney

5. Kara Kirby - Austin Stacks

6. Eimear Dillane - Austin Stacks

7. Megan O'Reilly - Glenflesk

8. Leah Griffin - Castleisland Desmonds

9. Seoladh Flynn - MKL Gaels

10. Jessie Lynch - Daingean Uí Chuis

11. Louise O'Donoghue - MKL Gaels

12. Lily Riordan - Beaufort

13. Eliza O'Donnell - Listowel Emmets

14. Gracie O'Sullivan - Beale

15. Erin Evans - MKL Gaels

16. Amie Kelly - Southern Gaels

17. Hayley O'Connor - Abbeydorney

18. Rachel Boyle - MKL Gaels

19. Molly McCarthy - Annascaul

20. Naoise O'Connor - Fossa

21. Ali Bowler - Killarney Legion

22. Ava Jade Sheehy - Listowel Emmets

23. Iona Wynton (C) - Southern Gaels

24. Julianne O'Connell - Duagh

25. Faye Lynch - Fossa

26. Leah Courtney - Castlegregory

27. Sinead Lyons - Listowel Emmets

28. Orla Costello - Na Gaeil

29. Tara O'Sullivan - Fossa

30. Norma Murphy - Castleisland Desmonds