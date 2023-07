5 Kerry changes for All-Ireland 1/4 final

There are 5 changes to the Kerry team for their TG4 Ladies All-Ireland Senior Football Championship quarter-final against Meath in Tralee at 7.30 tomorrow.

Eilís Lynch, Aishling O’Connell, Lorraine Scanlon, Niamh Ní Chonchúir and Hannah O’Donoghue all return after the group outing against Cavan.

They're in for Danielle O'Leary, Amy Harrington, Caoimhe Evans, Ava Doherty and Ciara McCarthy.

Kerry team

1. Ciara Butler

2. Eilís Lynch

3. Kayleigh Cronin

4. Ciara Murphy

5. Aishling O’Connell

6. Emma Costello

7. Cáit Lynch

8. Lorraine Scanlon

9. Louise Galvin

10. Niamh Carmody

11. Niamh Ní Chonchúir

12. Anna Galvin

13. Hannah O’Donoghue

14. Síofra O’Shea

15. Louise Ní Mhuircheartaigh

Sub:

16. Mary Ellen Bolger

17. Danielle O'Leary

18. Amy Harrington

19. Caoimhe Evans

20. Aoife Dillane

21. Ava Doherty

22. Rachel Dwyer

23. Niamh Broderick

24. Ciara McCarthy

25. Erica McGlynn

26. Fiadhna Tangney

27. Eilís O’Connor

28. Mary Collins

29. Shonagh Fitzpatrick

30. Mary O'Connell

Meath are unchanged:

1. Monica McGuirk

2. Áine Sheridan

3. Mary Kate Lynch

4. Katie Newe

5. Niamh Gallogly

6. Shauna Ennis

7. Emma Duggan

8. Máire O'Shaughnessy

9. Aoife Minogue

10. Megan Thynne

11. Vikki Wall

12. Orlagh Lally

13. Meadhbh Byrne

14. Stacey Grimes

15. Niamh O'Sullivan

Subs:

16. Robyn Murray

17. Shelly Melia

18. Olivia Callan

19. Ali Sherlock

20. Ailbhe Leahy

21. Aoife Farrell

22. Ciara Smyth

23. Olivia Gore

24. Aisling McCabe

25. Orla Smith

26. Rachel Casserly

27. Orlaith Mallon

28. Ellen Brodigan

29. Amy O'Dowd

30. Aoibhín Cleary