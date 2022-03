3 changes for Armagh clash

Kerry make 3 changes for tomorrow’s Allianz Football League tie at Armagh.

Shane Ryan is in for Shane Murphy, while the Clifford brothers Paudie and David are replaced by Killian Spillane and Stephen O’Brien.

David Clifford is not in the match day squad while Tadhg Morley captains the side.



1 Shane Ryan Seán Ó Riain Rathmore

2 Dylan Casey Dylan Ó Cathasaigh Austin Stacks

3 Jason Foley Jason O Foghlu Ballydonoghue

4 Tom O’Sullivan Tomas O Súilleabháin Dingle

5 Graham O’Sullivan Graeme Ó Súilleabháin Piarsaigh na Dromoda

6 Tadhg Morley Tadhg Ó Muraile Templenoe

7 Brian Ó Beaglaíoch Brian Ó Beaglaoich An Ghaeltacht

8 Diarmuid O’Connor Diarmuid Ó Conchúir Na Gaeil

9 Jack Barry Jeaic De Barra Na Gaeil

10 Dara Moynihan Dara Ó Muineachain Spa, Killarney

11 Jack Savage Jeaic Sabhaois Kerins O Rahillys

12 Adrian Spillane Adrian Ó Spealáin Templenoe

13 Tony Brosnan Antóin Ó Brosnacháin Dr Crokes

14 Killian Spillane Cillian Ó Spealáin Templenoe

15 Stephen O’Brien Stiofán Ó Briain Kenmare Shamrocks

16 GK Shane Murphy Seán Ó Murchú Dr Crokes

17 Paudie Clifford Padraig Ó Clumhain Fossa

18 Paul Geaney Pól Ó Geibheannaigh Dingle

19 Jack O’Shea Jeaic Ó Sé Austin Stacks

20 Micheál Burns Micheál Ó Braoin Dr Crokes

21 Greg Horan Greg Ó hÓdhrain Austin Stacks

22 Darragh Roche Dara Ó Róiste Glenflesk

23 Pa Warren Pádraig Warren Gneeveguilla

24 Joe O’Connor Seosamh Ó Conchúir Austin Stacks

25 Cian Gammell Cian Ó Gamaill Killarney Legion

26 Éanna Ó Conchúir Éanna Ó Conchúir An Ghaeltacht