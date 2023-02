2 Kerry changes for Monaghan clash

The Kerry team to host Monaghan tomorrow in the Allianz Football League shows two changes from the opening round loss to Donegal.

Pa Warren and Donal O’Sullivan are in for Mike Breen and Killian Spillane.

Team:

1 (GK) Shane Murphy Seán Ó Murchú Dr Crócaigh

2 Graham O’Sullivan Graeme Ó Súilleabháin Piarsaigh na Dromoda

3 Jason Foley Jason Ó Foghlú Baile Uí Donnachú

4 Tom O’Sullivan Tomás Ó Súilleabháin Daingean Uí Chúis

5 Pa Warren Pádraig Warren Gniomh Go Leith

6 Tadhg Morley Tadhg Ó Murthaile Teampall Nua

7 Paul Murphy Pól Ó Murchú Rath Mhór

8 Jack Barry Jeaic de Barra Na Gaeil

9 Barry O’Sullivan Barra Ó Súilleabháin Daingean Uí Chúis

10 Micheál Burns Micheál Ó Braoin Dr Crócaigh

11 Dara Moynihan Dara Ó Muineacháin Spa Cill Airne

12 Adrian Spillane Adrian Ó Spealáin Teampall Nua

13 Tony Brosnan Antóin Ó Brosnacháin Dr Crócaigh

14 Darragh Roche Dara de Róiste Gleann Fleisce

15 Donal O’Sullivan Donal Ó Súilleabháin Cill Gharbháin

Subs:

Shane Ryan Seán Ó Riain Rath Mhór

Killian Spillane Cillian Ó Spealáin Teampall Nua

Jack O’Shea Jeaic Ó Sé Aibhistin de Staic

Greg Horan Greágóir Ó hÓráin Aibhistin de Staic

Dylan Casey Dylan Ó Cathasaigh Aibhistin de Staic

Stefan Okunbor Stefan Okunbor Na Gaeil

Ruairí Murphy Ruairí Ó Murchú Lios A’Troí

Dylan Geaney Dylan Ó Géibheannaigh Daingean Uí Chúis

Gavin Crowley Gabhán Ó Crualaioch Teampall Nua

Barry Mahony Barra Ó Mathúna Naomh Seanáin

Joe Linehan Seosamh Ó Leánacháin Cnoc na hEaglaise

Cian Gammell Cian Ó Gamail Cill Airne an Leigiun