1 change to Kingdom hurling team; Offaly side also announced

Kerry make 1 change for Sunday’s Joe McDonagh Cup outing away to Offaly.

From the win against Kildare last time out, Louis Dee comes in as goalkeeper, replacing John B O'Halloran.

1 Louis Dee

Advertisement

2 Darragh Shanahan

3 Eric Leen

4 Eoin Ross

Advertisement

5 Fionan MacKessy

6 Paudie O’Connor

7 Gavin Dooley

Advertisement

8 Evan Murphy

9 Jason Diggins

10 Kyle O’Connor

Advertisement

11 Brandon Barrett

12 Michael Leane

13 Colin Walsh

Advertisement

14 Shane Conway

15 Pádraig Boyle

Subs:

16 Conor Bohane

17 Seán Weir

18 Morgan Madden

19 Mikey Boyle

20 Cillian Trant

21 Keith Carmody

22 Jordan Conway

23 Niall Mulcahy

24 Dan Goggin

25 Philip Lucid

26 Ricky Heffernan

Offaly team:

Stephen Corcoran

Dara Maher

Ciaran Burke

Ben Conneely

David King

Jason Sampson

Killian Sampson

Paddy Delaney

David Nally

Cillian Kiely

Jack Clancy

Adrian Cleary

Charlie Mitchell

Brian Duignan

Eoghan Cahill