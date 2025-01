Éigse na Brídeoige takes place in Iveragh this weekend celebrating the folklorist Tadhg Ó Murchú. Music by Tim Dennehy and Róisín Mullarkey on Friday night in Caherdaniel, Pólca 4 on Saturday night in Ballinskelligs and Altan on Sunday night in Ionad na Dromoda. Booking – eigsenabrideoige.com Fáilte roimh chách.

