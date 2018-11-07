Wednesday Local GAA Fixtures & Results

RESULTS
East Kerry U14 Division 2 Final sponsored by MD O Shea Killarney.
Killarney Legion 3-14 Dr Crokes 2-14 (after Extra-Time)
Colleges Camogie Division 3
IT Tralee 5-11 WIT 1-10
North Kerry Under 16 Hurling Championship Play-Off
Ballyduff 2-14 Abbeydorney 3-09 (Ballyduff to play Ballyheigue in the Final)
FIXTURES
Quill Cup Ladies Football League
IT Tralee v Cork IT in ITT Pitch, Tralee at 6.30pm
Electric Ireland Higher Education Senior Football Division 1 League
IT Tralee v Cork IT in ITT Pitch, Tralee at 8.00pm