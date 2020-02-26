Wednesday Local Basketball Fixtures & Results

RESULTS
KERRY AIRPORT U16 D2 BOYS SHIELD
Cahersiveen 68 St Annes 42
KERRY AIRPORT U14 D3 BOYS SHIELD A
Gneeveguilla 37 St Colmans Rockets 30
KERRY AIRPORT U14 D3 BOYS SHIELD B
St Josephs 32 St Annes 41
KERRY AIRPORT U12 D3 BOYS LEAGUE
St Colmans 21 Glenbeigh Falcons 35
KERRY AIRPORT MENS DIVISION 2 POOL B
TK Killarney Cougars 56 St Brendans BC 72
KERRY AIRPORT U17 GIRLS DIV 1
St Pauls 67 Team Kerry 28
FIXTURES
KERRY AIRPORT WOMENS DIVISION 3 POOL B
Tralee Imperials v TK Killarney Cougars at Mounthawk, 8:15pm
KERRY AIRPORT U18 GIRLS DIV 1
Gneeveguilla B v St Pauls at Rathmore Sec School Gym, 8:15pm
KERRY AIRPORT U17 BOYS
St Pauls v St Brendans BC A at Kilcummin School Hall, 7:45pm